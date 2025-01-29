Истребители часто сопровождают стратегические Ту-95МС и Ту-160 во время учебных полетов.

На ключевом для стратегической авиации РФ аэродроме "Энгельс" заметили другие самолеты, в частности штурмовики и многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С. По мнению экспертов, необычное перемещение российской авиации может свидетельствовать, что аэродром используют как перевалочный пункт для тактической авиации.

По данным Defense Express, в конце декабря 2024 года на аэродроме "Энгельс", ключевом для стратегической авиации РФ, были зафиксированы бомбардировщики Су-34, что само по себе выглядело необычно. Как, впоследствии стало известно, что также переместили штурмовики Су-25, что еще больше усилило удивление из-за их размещения на таком отдаленном объекте рядом с Ту-95МС и Ту-160. Теперь же стало известно, что на эту авиабазу "перебросили" еще и некоторое количество истребителей Су-35С. Об этом свидетельствуют кадры, обнародованные сообществом Tracking, на которых зафиксирован полет Су-35С 27 января в районе аэродрома "Энгельс".

Отмечается, что эти истребители часто сопровождают стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 во время учебных полетов в Саратовской области. Кроме того, спутниковые снимки от 7 декабря 2024 года подтверждают, что на тот момент на аэродроме уже находились по меньшей мере два Су-35С, а также восемь Су-25 и примерно десять бомбардировщиков Су-34.

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Эта ситуация порождает много вопросов. Например, в течение декабря 2024 - января 2025 годов на "Энгельсе" было зафиксировано значительное скопление тактической авиации, что является необычным для базы стратегических бомбардировщиков. Кроме того, 8 и 14 января Силы обороны Украины атаковали дронами нефтебазу "Кристалл", где хранилось топливо для Ту-95МС и Ту-160.

"И на этом фоне возникает вопрос о том, что раз на аэродроме на тот момент уже могли стоять истребители Су-35С, то почему наличие этих самолетов не помогло россиянам отбить две последовательные атаки на важный элемент инфраструктуры, обслуживавшей авиабазу", - говорится в публикации.

По мнению экспертов, одна из возможных гипотез заключается в том, что россияне временно использовали "Энгельс" как перевалочный пункт для тактической авиации, что объясняет появление Су-25, Су-34 и Су-35С. Однако после атак на "Кристалл" командование могло решить привлечь Су-35С для защиты объекта от дальнейших ударов.

"В то же время, когда уже в январе 2025 года состоялись две атаки по нефтебазе "Кристалл" у "Энгельса", то тогда российское военное командование решило привлечь имеющиеся там Су-35С для противовоздушного прикрытия этой авиабазы", - констатируют аналитики.

Аэродром "Энгельс": новости

На аэродроме "Энгельс", по которому Силы обороны 12 января нанесли удар, находилось специфическое топливо Т-8 В для российских стратегических бомбардировщиков Ту-160. Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что на "Энгельсе" базируются еще и Ту-95МС, но они летают на обычном топливе. В то же время для Ту-160 нужно именно топливо Т-8 В. Эксперт добавил, что "Энгельс" является главной базой базирования Ту-160.

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