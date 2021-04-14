НАТО этим летом проведет масштабные учения с участием около 30 тысяч военных.

Североатлантический альянс (НАТО) планирует перебросить дополнительных 500 военных в Германию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона.

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Отмечается, что НАТО этим летом проведет масштабные учения с участием около 30 тысяч военных.

По словам генерала Военно-воздушных сил Тода Уолтерса, эти учения продемонстрируют способность НАТО быстро и масштабно перебрасывать крупные силы на большие территории.

Уолтерс отметил, что дополнительные военные силы, которые перебросят в Германию, будут состоять из полевой артиллерии, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны, разведки, специалистов по радиоэлектронной борьбе, авиации и тому подобное.

Скопление войск РФ у границы с Украиной

В конце марта Россия, по данным ВСУ, сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планировала подтянуть еще до 25 батальонных тактических групп.

Также оккупанты усиливают передовые подразделения НВФ разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ и держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

По словам президента Владимира Зеленского, РФ путем увеличения численности войск на границе пытается оказать давление на Украину.

В то же время в Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

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Автор: Яна Ставская