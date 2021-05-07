Военные учения Steadfast Defender 2021 пройдут с 20 мая по 22 июня.

НАТО проведет военные учения Steadfast Defender 2021, в которых одновременно примут участие до 9 тысяч военных на южном фланге Альянса с отработкой переброски сил с США.

Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО, передает Европейская правда.

Учения пройдут с 20 мая по 22 июня с участием более 20 союзников и партнеров НАТО из Северной Америки и Европы.

"Учения проверят готовность и военную мобильность НАТО - войска будут развернуты на суше и на море, от Северной Америки до Черноморского региона и у побережья Португалии. Учения с более чем 9000 военнослужащих демонстрируют, что у НАТО есть возможности и решимость защитить всех союзников от любой угрозы", - сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Steadfast Defender 2021 станет первым крупномасштабным испытанием адаптированной структуры командования НАТО с участием двух новых командований - Объединенного командования поддержки, базирующегося в немецком Ульме, и Объединенного командования сил Норфолк, базирующегося в США.

Первый этап проводится под руководством Объединенного командования сил Норфолк и будет включать в себя морские боевые учения с участием около 5000 военнослужащих и 18 кораблей, включая британскую ударную группу авианосцев во главе с новейшим авианосцем HMS Queen Elizabeth.

Читайте такжеВ более чем 10 странах стартовали военные учения НАТО Defender Europe 21

Тем временем командная часть учений пройдет в Ульме для координирования быстрого перемещения сил и техники союзников через европейские границы. В этой части учений будет задействовано около 300 человек.

В конце мая под эгидой Steadfast Defender 2021 в Румынии удет развернута Совместная оперативная группа быстрого реагирования во главе с Турцией. Будет задействовано около 4000 военнослужащих из 12 стран.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий