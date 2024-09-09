Сообщения об использовании Steam Deck в боевых действиях появляются еще с прошлого года.

Вооруженные силы Украины используют очень популярную консоль для видеоигр для необычной цели: дистанционного управления пушечными башнями. Об этом пишет Business Insider, анализируя видео, которое выложили на странице платформы United24 в соцсети X.

Применение платформы Steam Deck для управления беспилотными пулеметными системами подчеркивает постоянное влияние современных технологий на войну в Украине, что также проявляется в распространении беспилотников.

"Украинская правительственная платформа United24 Media на выходных распространила в социальных сетях видео, на котором украинские солдаты используют систему Steam Deck для дистанционного управления оружием. В видео отмечается, что дистанционно управляемые пушечные башни, системы "Шабля", которые были разработаны украинскими инженерами и одобрены к использованию и серийному производству в начале этого года, являются одними из первых "роботов" на передовой, предназначенных для удержания, прицеливания и ведения огня из пулеметов", – говорится в материале.

Пулеметная башня также оснащена тепловизором и широкоугольными камерами для обнаружения целей, и может вести огонь на расстояние чуть более трех миль, сообщает United24.

На видеозаписях использования башни в бою видно, что она управляется с помощью портативных систем Steam Deck – видеоигровых консолей компании Valve, которые используются для игры в такие популярные игры, как классическая серия Halo, Elden Ring и Stardew Valley.

Steam Deck – относительно новые портативные игровые консоли, но они стали популярными благодаря своей портативности и разнообразию игр, доступных в магазине Steam. Но, очевидно, есть и другие возможности, которые научились использовать Силы обороны Украины.

Сообщения об использовании Steam Deck в боевых действиях появляются еще с прошлого года. Применение этих консолей для управления дистанционно управляемыми пушечными башнями, как указано в видео United24, свидетельствует о значительном использовании различных технологий в этой войне, особенно когда речь идет о роботах и беспилотниках.

"Обе стороны войны видели, как солдаты дистанционно управляют беспилотными системами на поле боя. FPV-дроны преследуют транспортные средства и войска, военные дроны топили корабли в Черном море, разведывательные дроны наносят прямые удары, а беспилотники дальнего радиуса действия используются для нанесения глубоких ударов. Дистанционно управляемые системы имеют много преимуществ. Они могут держать войска подальше от боевых действий, потенциально спасая жизни, и предлагают набор инструментов для определения местонахождения и нацеливания на врага", – пишет BI.

Отмечается, что развитие этой технологии происходит быстрыми темпами. И Россия, и Украина, особенно в сфере беспилотных летательных аппаратов, пытаются достичь прогресса в своеобразной гонке вооружений друг против друга. Одним из последних примеров является использование Россией проводных беспилотников для смягчения влияния глушения сигнала на беспилотные системы и дроны.

Украинские разработки: другие новости

Украина активно работает над расширением возможностей по поражению вражеских объектов. В частности, разрабатываются новые беспилотные системы. И украинские БПЛА уже могут наносить удары на расстоянии до 1800 километров. В теории украинским дронам хватает дальности, чтобы поразить оккупантов даже в Сирии.

Между тем издание Bild пишет, что Украина создает создает флот дронов-истребителей и уже вышла на последний этап. Сейчас Украина работает по трем направлениям: квадракоптеры-перехватчики, дроны-перехватчики типа "крыло", а также дроны-убийцы большого радиуса действия.

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