Сегодня основным потребителем этих ракет является Украина.

США и Японии договорились об увеличении объемов производства ракет MIM-104 к зенитно-ракетным комплексам Patriot. Об этом сообщает Министерство обороны США.

Как следует из текста официального соглашения между двумя странами, мировой спрос на зенитные ракеты к ЗРК Patriot постоянно растет. Чтобы удовлетворить эту потребность, Япония и США попытаются реализовать план по наращиванию производства.

В первую очередь планируется увеличить производство ракет MIM-104F MSE, которые способны перехватывать баллистические ракеты. Также будет наращен выпуск ракет "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM для истребителей.

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Дефицит ракет к системам Patriot в мире

Как писал УНИАН, в конце прошлого года западные СМИ сообщили, что в США исчерпываются запасы зенитных ракет к системам Patriot. Из-за этого Пентагон даже хотел начать их импорт из Японии, которая производит их по лицензии.

По подсчетам аналитиков, этих ракет действительно производят относительно немного. Компания Lockheed Martin ранее заявляла, что производит по 450 таких ракет в год и планирует увеличить их производство до 550 единиц к 2026 году. Учитывая количество операторов Patriot PAC 3 (около 15 стран), это не очень значительная цифра. Особенно с учетом того, что они нужны Украине в значительном количестве.

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