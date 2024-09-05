Военные проанализировали новый образец импровизированного вооружения, который показали захватчики.

Россияне скрестили РБУ-1200 "Ураган" и станину от ЗУ-23-2 и получили аналог немецкого реактивного миномета Nebelwerfer.

"В соцсетях появилась фотография рашистского корабельного бомбомета РБУ-1200 "Ураган", поставленного на станину от ЗУ-23-2. Так у оккупантов появился новый образец импровизированного вооружения, которым они могут вероятно замещать недостаток "классической" реактивной артиллерии, и который подозрительно похож на немецкий реактивный миномет Nebelwerfer времен Второй мировой войны (похоже, именно этим образцом рашисты и вдохновлялись)", - пишет Defense Express.

Эксперты обращают внимание на то, что этот образец импровизированного вооружения оккупантов выглядит значительно более продуманным, чем предыдущие "франкенштейны" с использованием корабельных бомбометов РБУ-6000 на шасси танков или грузовиков. Как отмечает Defense Express, первый вопрос, который надо задать, это - откуда вообще россияне "откопали" РБУ-1200, и насколько много у них может быть таких образцов. Дело в том, что РБУ-1200 изготавливался серийно аж в 1950-х годах, и в настоящее время, по мнению аналитиков, в строю ВМФ РФ может использоваться разве что на тральщиках проектов 206 и 206М "Аквамарин".

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"В то же время, если взять массогабаритные параметры РБУ-1200 "Ураган", то можно оценить, что выбор под эту систему станины от ЗУ-23-2 - довольно неплохой вариант, чтобы сделать этот бомбомет мобильным. Масса самого РБУ-1200 составляет 620 килограммов, в то же время полная масса самой ЗУ-23-2 - 920 килограммов", - говорится в публикации.

Однако, если говорить об огневых характеристиках этого гибрида, то все выглядит несколько сложнее. Эксперты объясняют, что заявленная дальность стрельбы РБУ-1200 "Ураган" - всего 1200 метров, скорость ведения огня - 2,5 выстрела в минуту. То есть надо 2 минуты для отстрела полного залпа всего в 5 реактивных снарядов.

"Отдельно вопрос возникает по возможной точности стрельбы такого гибрида его штатными реактивными снарядами (масса 72 килограмма), которые вообще предназначены для поражения подводных лодок и торпед", - пишет издание.

Опираясь на предыдущую практику, аналитики предполагают, что такой гибридный образец с корабельным вооружением может использовать одна из частей морской пехоты противника. Однако пока неизвестно, на каком именно участке фронта у захватчиков появился этот "франкенштейн" и как давно это произошло.

"Если уже вспоминать о характеристиках того самого немецкого Nebelwerfer, то там дальность ведения огня составляла до 7,9 километра, темп - 6 выстрелов за 5 секунд", - констатирует Defense Express.

Другие "новаторские" решения оккупантов

Как сообщал УНИАН, российские военные продолжают модернизировать "танки-черепахи", чтобы защитить уязвимую технику от украинских беспилотников. На видео, которое начало распространяться в социальных сетях, показана довольно большая металлическая конструкция, построенная на танке Т-80. Бока закрыты, за исключением передней части, где из решеток выступает основная пушка танка.

В видео российские солдаты рассказывают об адаптации и о том, как металлический корпус защищает от дронов. При этом в одном из эпизодов один из солдат показывает выдвижную металлическую кровать, встроенную в стену, отмечая, что солдаты могут отдыхать между боями.

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