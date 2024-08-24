Судя по видео, танк участвует в боевых действиях в Донецкой области.

Российские военные продолжают модернизировать "танки-черепахи", чтобы защитить уязвимую технику от украинских беспилотников. На этой неделе в сети появилось видео новой версии такого танка с неожиданными модификациями.

Как пишет Business Insider, на видео, которое начало распространяться в социальных сетях в четверг, показана довольно большая металлическая конструкция, построенная на танке Т-80. Бока закрыты, за исключением передней части, где из решеток выступает основная пушка танка.

В видео российские солдаты рассказывают об адаптации и о том, как металлический корпус защищает от дронов. При этом в одном из эпизодов один из солдат показывает выдвижную металлическую кровать, встроенную в стену, отмечая, что солдаты могут отдыхать между боями.

Business Insider не смог проверить детали видео, включая время и место съемки, однако кадры с той же конструкцией танка появились в видео Министерства обороны России.

Судя по видео, танк участвует в боевых действиях в Донецкой области.

Как отмечает издание, этот новый дизайн танка-черепахи, по-видимому, является последним "ноу-хау" российской стороны, которая приваривает странную броню к своим танкам и транспортным средствам для защиты от атак дронов.

"Хотя это может быть эффективным решением проблемы беспилотников, по крайней мере, в некоторых случаях, она также лишает российские танки одного из преимуществ, делая их более заметными и обстреливаемыми на поле боя", - подчеркивают в BI.

Украина также защищает свою бронетехнику

Ранее сообщалось, что США отправили в Украину старые модели танков Abrams, без современной брони из обедненного урана. Издание отмечает: причина в том, что США, в соответствии с требованиями политики, понижают уровень экспортных моделей, чтобы защитить свои секретные технологии.

В то же время ВСУ нашли способ защитить танки, изготавливая для них решетчатую броню, эти нововведения получили похвалу от многочисленных западных экспертов, которые отмечают ее простоту, но в то же время высокую эффективность.

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