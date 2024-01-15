Новых самолетов этого типа Россия не производит, утверждает аналитик.

Уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 – это уникальный случай в истории войн и сильный репутационный удар по армии РФ. Прежде самолеты такого типа в боевых действиях никогда не уничтожались, заявил военный эксперт Александр Коваленко в комментарии LIGA.net.

Аналитик отмечает, что А-50 является важнейшим элементом разведывательного функционала российской армии. В частности именно с его помощью россияне фиксируют взлеты и перемещения украинской тактической авиации, пуски ракет Storm Shadow и т.п.

"Кроме того, такие самолеты являются элементами целеуказания для тактической авиации РФ. Во время масштабных ракетных ударов по территории Украины используется именно информация с этих самолетов", – добавляет Коваленко.

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Учитывая технологическую сложность и дороговизну (300–400 миллионов долларов за штуку) самолетов A-50, этих машин у россиян в принципе было немного – всего девять.

"Один находится на бесконечной модернизации, два – небоеспособны. Еще один был поврежден в Беларуси и уже год на ремонте. Выйдет ли он из него – вопрос, потому что у россиян проблемы с ремонтом таких сложных электронных систем. Теперь сбили еще один – так что остается четыре боеспособных самолета этого типа", – подсчитал аналитик и добавил, что новые самолеты этого типа в России не производят в принципе.

Уничтожение самолета ДРЛО А-50

Как писал УНИАН, вечером 14 января нардеп от "Слуги народа" Юрий Мысягин сообщил, что украинская ПВО "нанесла огневое поражение" двум самолетам Воздушно-космических сил РФ над Азовским морем – самолету ДРЛО А-50 и воздушному командному пункту Ил-22.

Днем 15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил эту информацию, уточнив, что оба самолета были уничтожены.

Однако слова Залужного частично были опровергнуты фотографиями, которые появились в Сети. На них зафиксирована хвостовая часть стоящего на аэродроме Ил-22, посеченная поражающими элементами ракеты ПВО. Т.е. этот самолет все же не был уничтожен, а смог приземлиться, хотя и получил очень серьезные повреждения.

Новой информации о судьбе А-50 пока нет, хотя в Сети уже "гуляют" видео с якобы трупами его экипажа, лежащими на земле где-то в окрестностях Бердянска.

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