Бойцы очень довольны скоростью и прицельностью этой установки.

Самоходная артиллерийская установка Paladin, поставку которой США анонсировали еще в начале года, уже полностью работает на фронте для поддержки Вооруженных Сил. Об особенностях этого оружия и его современных возможностях узнавала журналистка ТСН от бойцов 93-й бригады "Холодный Яр".

САУ Paladin - одна из лучших современных артиллерийских установок. Ее возможности поразили бойцов еще на полигоне. Сейчас они используют Paladin на фронте уже более месяца, и очень довольны ее результативностью.

Paladin-пушка калибра 155 миллиметров готова к стрельбе за считанные секунды. Она полностью автоматизирована, что значительно облегчает работу экипажа. Если раньше бойцы должны были рассчитывать координаты стрельбы вручную, то сейчас это делает бортовой компьютер.

"Это угломер и прицел. Нажимаешь клавишу, она наводится по цели, заряжается и выстрел", - объясняет боец ВСУ.

Также упрощает работу нашим защитникам автоматизированная досылка снарядов. Боеприпас надо просто положить в соответствующее место, и все остальное сделает механизм машины.

Но для бойцов главное не только скорость, но и прицельность, и здесь Paladin превзошел все ожидания, отмечают артиллеристы.

"Темп стрельбы очень хороший у нее, точность – это самое главное, и наличие боеприпасов. Боеприпасы есть и убиваем врагов", - комментирует один из бойцов.

САУ Paladin-что о ней известно

Гаубица M109A6 Paladin была разработана в 1991 году и является самой распространенной САУ в американской армии. Ее главное преимущество над всеми остальными версиями - в цифровой системе управления огнем. Она включает в себя инерциальную и спутниковую систему навигации и сенсоры, которые определяют положение пушки.

Это позволяет обмениваться данными с центром управления огнем батареи в автоматическом режиме. И на практике становится возможным открывать огонь после занятия позиции уже через 30 секунд. В то время, когда без этой системы речь идет о минутах и напрямую зависит от квалификации артиллеристов.

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