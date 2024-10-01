Сумма контракта составляет 6,9 миллиарда долларов и предусматривает поставку авиабомб Японии, Болгарии и Украине.

Соединенные Штаты заказали новые партии авиабомб малого диаметра для собственных Воздушных сил и иностранных заказчиков, среди которых есть и Украина. О заключении контракта на сумму 6,9 миллиарда долларов с компанией Boeing сообщается на сайте Департамента обороны США.

Отмечается, что контракт предусматривает производство неопределенного количества бомб малого диаметра ориентировочно до 31 декабря 2035 года. Соглашение также предусматривает поставки таких авиабомб Японии, Болгарии и Украине в рамках иностранных военных продаж (FMS).

Как сообщает "Милитарный", речь идет об управляемых авиационных бомбах GBU-39/B. Отмечается, что GВU-39 имеет массу 130 килограммов и диаметр около 190 мм и длину около 1,8 м. Максимальная дальность полета - до 110 км при условии сброса с большой высоты.

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GВU-39 - в чем их преимущество

"Конструкция бомбы имеет крылья, которые раскладываются в полете, что позволяет существенно увеличить дальность поражения целей. При пикировании на цель с большой высоты благодаря вольфрамовому наконечнику она способна пробивать бетонные укрытия", - пишет "Милитарный".

Система подрыва позволяет перед сбросом выбирать воздушный подрыв и задержку подрыва после попадания. Точность попадания достигается с помощью бортовой системы управления с инерционной системой и GPS.

В мае издание The Washington Post отмечало, что ВСУ начали применять на своих самолетах американские авиабомбы GBU-39. По данным издания, эти бомбы оказались устойчивыми к помехам, которые создают российские системы РЭБ, кроме того, их малые размеры затрудняют обнаружение и перехват российскими средствами ПВО.

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