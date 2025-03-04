Самолет стал результатом амбиций одного руководителя, которые никто не разделял.

Россия любит щеголять "чудо-оружием", которое существует лишь в целях пропаганды. В 1997 году в воздух впервые поднялся экспериментальный российский истребитель Су-47. Машина выглядела необычно и вызывала интерес на авиационных выставках, однако в конце концов тем все и закончилось. Как пишет на страницах издания 19fortyfive эксперт по оружию, бывший консультант Пентагона Рубен Джонсон, на самом деле машина изначально была обречена на провал.

В 1980-х годах руководителем КБ "Сухого" назначили Михаила Симонова, который перешел на эту работу из советского Министерства авиастроения. Чтобы опровергнуть мнение о том, что "Симонов не был авиаконструктором" и был некомпетентным руководителем, он приказал разработать серию самолетов под интексом "С", двумя самыми известными образцами которых впоследствии стали самолеты С-32 и С-37. Джонсон замечает, что использовался именно индекс - "С", который означал "Симонов", а не стандартный для самолетов "Сухого" индекс "Су-".

Симонов стремился создать "сверхманевренные" самолеты нового поколения. Но финансирование от российских ВВС на эту программу он не получил, потому что в нее никто не верил. Однако проект под индексом С-22 все равно запустили в работу.

Видео дня

При его строительстве использовались экзотические материалы. Например, крылья были изготовлены из композитов, которые буквально складывались вручную, а их конфигурация с передней стреловидностью привела к очень высоким показателям нагрузки на крыло. Любые повреждения самолета в бою могли бы привести к полному разрушению крыла.

Одним из интересных аспектов конструкции Су-47 было то, что он имел два двигателя, установленные по центральной линии, как у F-15. Для Су-27, Су-30 и даже Су-57 сегодня характерно раздельное расположение двигателей.

Как отмечает Джонсон, Симонов смог довести проект до состояния, когда самолет начал летать, что позволило сохранить должность руководителя КБ "Сухого". Но в итоге позже он все равно был переведен на другую второстепенную должность.

Что же касается самого Су-47, то он так и остался никому не нужным экспериментальным образцом.

"Эго. Иногда оно стоит больших денег", - вроде бы сказал один авиационный чиновник во время демонстрационного полета Су-47.

Другие интересные материалы из мира вооружений

Как писал УНИАН, российская боевая машина "Терминатор" может получить довольно странное новое имя. В "Уралвагонзаводе" говорят, что машине потрабни более патриотическое название.

Также мы рассказывали, что это за ракеты, которых Британия дает сразу 5 тысяч. Речь идет о легких зенитных ракетах, предназначенных для борьбы с беспилотниками.

Вас также могут заинтересовать новости: