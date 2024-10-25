Россияне улучшили дальность полета УАБов.

Российские захватчики улучшили характеристики управляемых авиационных бомб (УАБов), теперь они могут долетать на большее расстояние, в частности, до центра Запорожья. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

По его словам, около месяца назад оккупанты начали применять УАБы по центру Запорожья. Он отметил, что областной центр расположен на расстоянии более 30 километров от линии боевого соприкосновения.

"Поэтому это (прилеты по городу - УНИАН) говорит о том, что противник внес определенные изменения в конструкцию этих УАБов, теперь они долетают значительно дальше, чем было раньше... Враг начал применять эти УАБы по Запорожью и другим городам, находящимся недалеко от линии боевого соприкосновения", - сказал Волошин.

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Он добавил, что применение таких бомб фиксируется также в Харькове, Краматорске (Донецкая область) и других населенных пунктах, среди которых - Орехов (Запорожская область).

"Когда-то это был красивый украинский городок в Запорожской области, а сейчас он фактически превращен в руины. Он расположен менее чем в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. До Орехова враг достает из нескольких видов вооружения, даже часто применяет удары реактивными системами залпового огня. Ежедневно по городу прилетает несколько управляемых авиационных бомб", - рассказал спикер.

По словам Волошина, в последнее время активность врага на юге увеличивается, противник накапливает, перемещает свои силы на участках, где планирует начать штурмы. Среди них - Ореховское направление.

Возможное наступление на Запорожье - детали

Украинские военные не исключают, что российские оккупанты после продвижения в Донецкой области начнут наступательные действия на Запорожье.

По словам майора Вооруженных сил Украины Валерия Прозапаса, возможность пойти в наступление на указанный город захватчики получили в результате успешного продвижения на Донецком направлении.

По его мнению, россияне будут пытаться атаковать интенсивнее с юга и с юго-востока.

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