Некоторые эксперты сомневаются, что такой беспилотник будет эффективным на поле боя.

Новый беспилотный российский бронеавтомобиль "Зубило" начал проходить испытания в вооруженных силах РФ.

Об этом сообщило пропагандистское издание ТАСС в Telegram. По словам гендиректора компании-разработчика АО "Ремдизель" Александра Захарова, интерес к машине проявили, в частности, специалисты инженерных войск.

По данным российской стороны, впервые "Зубило" презентовали на форуме "Армия-2023". Речь идет о машине с колесной формулой 4х4, которая предназначена для оказания разнообразной помощи штурмовым подразделениям РФ.

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Например, "Зубило" может оказывать им огневую поддержку с помощью своей 23-мм скорострельной зенитной установки ЗУ-23-2. Также "Зубило" можно использовать для транспортировки боеприпасов, эвакуации раненых или как мобильное средство подзарядки аккумуляторов.

Броня лобовой части "Зубила" выдерживает попадание из 30-миллиметровой пушки. Грузоподъемность машины составляет до 2700 кг. Она может развивать скорость до 100 км/ч.

Отметим, что эксперты скептически оценивают возможности новой разработки. "Тот факт, что "Зубило" является роботом, позволяет предположить, что в боевой обстановке эта система будет принесена в жертву первой, взяв на себя первые волны атаки. Но это, в свою очередь, ставит другой вопрос - насколько эффективным броневик будет на поле боя", - говорят они.

Стоит добавить, что машина достаточно большая (а значит в нее легко попасть) и имеет ограниченную проходимость, поскольку ее установили на колеса, а не на гусеницы (обычно для подобных роботизированных платформ выбирают именно их). Итак, маловероятно, что "Зубило" хоть как-то повлияет на ход российско-украинской войны.

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Недавно россияне сообщили о создании самоходной установки радиоэлектронной борьбы. Она способна следовать за пехотной группой в атаке и прикрывать ее от ударов БПЛА.

Также известно, что ранее россияне испытали на Донбассе 30-тонного робота "Сталкер", который может проделывать проходы в минных полях. Управляет машиной оператор с помощью пульта.

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