Эксперты опасаются, что Кремль может взорвать одну или несколько ядерных боеголовок в космосе, чтобы уничтожить хотя бы часть американского кольца спутников.

Россия разрабатывает эффективный арсенал оружия, которое позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом и несет угрозу спутникам Starlink, пишет в статье для Forbes аналитик Кевин Холден Платт.

Так главный директор по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation Виктория Самсон, одна из ведущих мировых экспертов по космической безопасности и космическим вооружениям, отмечает, что Москва проводит испытания своей противоспутниковой ракеты "Нудоль", которая уже использовалась для того, чтобы взорвать советский космический аппарат на низкой околоземной орбите, и теоретически может также врезаться в любой из 7000 спутников компании SpaceX.

Самсон указывает, что российское министерство обороны, возможно, рассматривает возможность оснащения ракеты "Нудоль" ядерными боеголовками. При этом она предостерегает, что "Нудоль" представляет потенциальную угрозу для всех американских космических аппаратов на низкой околоземной орбите.

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"В радиус действия "Нудоля" попадают все космические аппараты - от Международной космической станции (МКС) до спутников SpaceX Starlink, передающих широкополосную связь осажденным украинцам, и космических аппаратов Planet Labs, создающих потрясающие фотографии высокого разрешения, на которых запечатлено движение российских танков и ракетных бригад во время вторжения", - говорится в статье.

Самсон в комментарии Forbes отметила, что до сих пор неясно, сколько ракет с ядерным оружием запустит Москва:

"Я бы предположила, что их будет несколько, просто чтобы иметь резерв на случай проблем с первым… Но это будет настолько эффективное оружие, что целый флот не понадобится".

При этом она отмечает, что взрыв мощной ядерной бомбы на орбите может не только уничтожить тысячи спутников, но и быстро привести к гибели всех находящихся поблизости астронавтов.

Так, по ее словам, эксперты по ядерному оружию из Агентства по сокращению оборонной угрозы Пентагона, которые провели серию имитаций ядерных взрывов на разной высоте на орбите, заявили, что взрыв 5000-килотонной ядерной бомбы вблизи МКС приведет к быстрой гибели всех ее обитателей. Взрыв, по прогнозам экспертов, "вызовет лучевую болезнь у астронавтов примерно в течение часа и с вероятностью 90 % приведет к смерти в течение 2-3 часов".

В то же время Елена Гроссфельд из Королевского колледжа Лондона скептически относится к намерениям России использовать ядерное оружие в любом случае, кроме полномасштабной войны.

Хотя некоторые эксперты в области обороны предсказывают, что Кремль может взорвать одну или несколько ядерных боеголовок в космосе в качестве асимметричной атаки, способной уничтожить хотя бы часть американского кольца спутников, Гроссфельд говорит, что такая стратегия будет сопряжена с огромным риском для России.

Если атомная атака на орбите уничтожит хотя бы один американский спутник, развернутый для наблюдения за МБР Москвы с ядерными боеголовками, указывает она, "это само по себе может рассматриваться как предвестник ядерной атаки" и, в свою очередь, вызовет сокрушительную контратаку США.

"Я думаю, что угроза российского ядерного удара в космосе будет скорее средством саботажа - чем реальным уничтожением американских спутников", - считает она.

Война в Украине и Starlink

Ранее западные СМИ писали, что Украине пока придется смириться с зависимостью от спутниковой связи Маска, поскольку на сегодня не существует ни одного альтернативного варианта для Украины, который мог бы заменить Starlink.

Так, единственная европейская альтернатива - Eutelsat - имеет флот всего из 600 спутников по сравнению с 7000 спутников Starlink. Пропускная способность сети Маска над Украиной от 23 до 490 раз больше пропускной способности Eutelsat.

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