Собаки используются преимущественно для логистических задач, но не только.

Великобритания предоставила Украине роботизированных "боевых собак", которые начали помогать войскам на поле боя и наводят ужас на российских военных, которые их видят. Об этом пишет Fox News.

"Робот-собака продемонстрировал свои возможности в доставке целого ряда критически важного оборудования, демонстрируя свой потенциал как бесценного актива для военных подразделений. Собака-робот продемонстрировал исключительную мобильность и ловкость, что имеет решающее значение для прохождения сложных и враждебных сред. Независимо от того, движется ли он через обломки, перелезает через препятствия или незаметно передвигается по открытой местности, робот-собака доказал, что способен поддерживать высокий уровень оперативной эффективности", - заявила компания-производитель Brit Alliance.

Украинские войска сейчас используют 30 робособак Brit Alliance Dog второго поколения (BAD2), которые фактически являются современными наземными беспилотниками. Производство каждой единицы стоит около 9000 долларов США, и Brit Alliance пообещал обновить единицы на основе отзывов украинских военных.

Brit Alliance считает, что опыт использования BAD2 в Украине поможет превратить его в "краеугольный камень современной военной логистики". Известно, что аппарат может преодолевать расстояние более чем в 3 км за пять часов, порой развивая скорость до 15 км в час. Для ориентирования на поле боя робот полагается на технологию дистанционного зондирования и тепловую инфракрасную камеру.

Сейчас разработчик работает над тем, чтобы робот мог выполнять не только логистические задачи, но и быть наземным дроном-камикадзе.

Как отмечает Fox News, россияне тоже пытаются создать собственные наземные дроны, но пока те скорее напоминают большую машинку на радиоуправлении. В этом смысле BAD2 имеет лучшую маневренность.

Оружие российско-украинской войны: последние новости

Как писал УНИАН, беспилотник "Паляница", который недавно презентовали украинские власти, не является ракетой-дроном, как заявлялось в начале. По мнению военного эксперта Олега Каткова, речь идет о классическом реактивном дроне. Дальность его полета эксперт оценивает в 750 км.

Также мы рассказывали, что в России показали новую версию танка-черепахи. Среди самого удивительного - наличие кровати под наваренным металлическим панцирем. Судя по видео, танк участвует в боевых действиях в Донецкой области.

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