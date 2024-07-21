У россиян с каждым месяцем становится все меньше механизированной компоненты, отметил аналитик.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российские оккупационные войска на самом деле способны продолжать противостояние на протяжении 10 лет, но такая возможность у России есть только в категории живой силы.

В РФ потенциал восстановления и компенсации потерь в категориях боевые бронированные машины и основные боевые танки не превышает полгода и может составлять даже меньший срок, поделился информацией военно-политический обозреватель Александр Коваленко в статье для Obozrevate. По его словам, если речь идет об артиллерии, этот показатель может превышать год или полтора года.

"В любом случае ни один из этих показателей не подтверждает того, что у России есть потенциал ведения войны на 10 лет - он исчерпается в зависимости от категории к концу 2024 и в течение 2025 года. Это приведет к снижению возможностей компенсации потерь и, как следствие, ухудшению ситуации с комплектацией подразделений, что повлечет за собой рост потерь", - полагает эксперт.

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Аналитик добавил, что у РФ на начало текущего года оставалось, в том числе до 100 танков Т90С и Т-90А (в среднем производится 50 единиц в год) и приблизительно 1 500 Т-72 разной степени пригодности к ремонту (такая бронетехника уже не производится). Т-90 - основной российский боевой танк.

"Россия действительно может воевать 10 лет, но такая возможность у нее есть только в категории людского ресурса. Но он не решает наступательных задач без механизированной поддержки. Самой же механизированной компоненты… с каждым месяцем становится все меньше. И при сохранении нынешней интенсивности боевых действий и уровня потерь техники РОВ, на 10 лет России ну никак не хватит оставшихся запасов", - подчеркнул он.

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В июле генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзникам Альянса нужно быть готовыми к затягиванию войны на украинской территории против российских оккупантов минимум на десятилетие.

По мнению ветерана войны против россиян, военного эксперта Евгения Дикого, страна-агрессор не сможет вести интенсивную войну 10 лет, враг постоянно будет стремиться к "замораживанию" противостояния.

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