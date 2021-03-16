На записи запечатлено несколько запусков крылатых ракет, предназначенных для поражения вражеских кораблей.

В сети показали испытания нового ракетного комплекса «Нептун», опытные образцы которого Военно-морские силы ВСУ получили 15 марта.

Читайте такжеВМС Украины получили ракетные комплексы "Нептун" (фото)Видео у себя на странице в Facebook опубликовал заместитель директора госконцерна «Укроборонпром» Мустафа Найем.

«Такую красоту сегодня получили наши Военно-морские силы. Еще осенью прошлого года мало кто верил, что нам удастся, а сегодня Минобороны официально сообщило о получении опытного образца берегового ракетного комплекса «Нептун», производства конструкторского бюро «Луч», – написал он.

На видео запечатлено запуски и полет крылатых ракет, предназначенных для поражения вражеских кораблей.

Ракетные комплексы «Нептун» в Украине

В августе 2020 года Министр обороны Украины Андрей Таран подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса «Нептун» на вооружение ВСУ.

Дивизион, на вооружении которых будет находиться комплекс, разместят в южных областях Украины, имеющих выход к побережью Черного и Азовского морей.

Комплекс «Нептун» включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжающую машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.

Как заявлял Таран, первые опытные образцы комплекса позволят начать практическую подготовку военных, которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс в составе боевых частей.

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Автор: Катерина Шварц