В России разрабатывают гиперзвуковую ракету «Гремлин», которую испытают в 2023 году.
Об этом сообщает издание «Известия», в распоряжении которого появился график выполнения работ.
Новая гиперзвуковая управляемая ракета (ГЗУР) должна выйти на государственные совместные испытания в 2023 году. Согласно документам, опытно-конструкторская работа (ОКР) «Гремлин» стартовала в ноябре 2018-го. Тогда Минобороны подписало контракт на выполнение заказа с корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).
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В качестве составной части ОКР «Гремлин» в контрактах упоминается создание и испытания «изделия 70». Под этим обозначением известен прямоточный ракетный двигатель, проектируемый в ТМКБ «Союз» для гиперзвуковых ракет.
По данным издания, у ГЗУР будет дальность до 1,5 тысячи километра и гиперзвуковая скорость в 6 Махов.
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