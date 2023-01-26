Учебный пуск, заявляют в российском министерстве, был выполнен посредством компьютерного моделирования.

Фрегат флота РФ "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты морского базирования "Циркон", которую в росСМИ еще называют "супероружием" Путина, в Атлантическом океане.

Как утверждает Минобороны РФ, "Горшков" поразил "Цирконом" морскую цель - "вражеский корабль" - на расстоянии более 900 км. Учебный пуск, заявляют в министерстве, был выполнен посредством компьютерного моделирования.

В этот же день фрегат передали на боевую службу.

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В феврале оккупанты планируют отправить "Адмирала Горшкова" на учения с ЮАР и Китаем у берегов Африки.

Ракета "Циркон" - что известно

В России "Циркон" называют "первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной совершать продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя".

Утверждается, что ракета способна развивать до девяти скоростей звука, а дальность стрельбы составляет одну тысячу километров. "Циркон" может поражать цели как на воде, так и на земле.

Стоит отметить, что российские морские учения с "супероружием" обычно завершались провалом.

Недавно появилось сообщение, что американцы в рамках гонки за вооружением с Россией и Китаем разрабатывают новейшие лазеры-убийцы, которыми будут оснащать свои военные корабли. Их главное преимущество - способность уничтожать гиперзвуковые ракеты в воздухе.

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