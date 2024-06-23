В частности, Украине может подойти израильская система "Хец-3".

Наиболее оптимальными для Украины системами противовоздушной обороны сейчас являются Patriot или SAMP/T. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров.

"Patriot или SAMP/T. Есть еще израильская система "Хец-3" или "Стрела-3". Это то, что способно сбивать баллистические ракеты. В том числе, ракеты из систем С-300/С-400, которые россияне применяют как баллистические", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, С-300 и С-400 – это зенитные ракетные комплексы. Однако там "есть такой режим использования как "земля – земля", и россияне используют их для ударов по Украине.

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"На сегодняшний день для нас оптимальной является система ПВО Patriot или система SAMP/T французско-итальянская", – резюмировал он.

ПВО для Украины: вы могли это пропустить

Нидерланды совместно с еще одной страной собираются поставить Украине систему Patriot. Министр обороны страны Кайса Оллонгрен отметила, что удалось собрать полноценный ракетный комплекс из различных элементов. Эта работа продолжалась уже некоторое время.

Ранее в США объявили, что Украина получила приоритетное место в списке получателей американских средств ПВО. Высокопоставленный чиновник Белого дома и источники в Конгрессе рассказали CNN, что первые поставки должны начаться уже этим летом.

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