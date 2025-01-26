ADAM заметили в руках военных из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Вооруженные силы Украины уже уничтожают российских оккупантов противопехотными минами ADAM. В январе они впервые "засветились" на вооружении украинской армии, сообщает Defense Express.

Отмечается, что 155-мм боеприпасы с противопехотными минами ADAM были замечены в руках военных из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила. OSINT-специалисты распознали, что на фото зафиксирован 155-мм артиллерийский боеприпас M692, который оснащен 36 противопехотными минами.

Кроме того, в линейке есть боеприпас M731, который оснащен минами M67 и M72 соответственно. Они отличаются временем самоликвидации - четыре или 48 часов.

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В издании уточнили, что если боеприпас используется из самоходной артиллерийской установки M109, дальность выстрела составляет около 17,6 километра. Расстояние разброса противопехотных мин составляет до 600 метров, а эффективный радиус поражения живой силы - до 7 метров.

О передаче ADAM Украине от США впервые было объявлено осенью прошлого года. Тогда подчеркивалось, что они помогут ВСУ бороться с "мясными штурмами" россиян.

Позже выяснилось, что Пентагон в рамках одного из пакетов оборонной помощи передаст Силам обороны 155 мм артиллерийские снаряды, предназначенные для дистанционного минирования противопехотными минами ADAM с самоликвидаторами. Также украинской армии обещали передать модульную систему Modular Pack Mine System, или M131 Modular Pack Mine System (MOPMS), и также систему Volcano, напомнили в издании.

Оружие для Украины - другие новости

Ранее издние Forbes писало, что танк Leopard 1A5, который Украина получила от Дании, выдержал атаки восьми дронов. Сработала дополнительная броня, которую установили украинские инженеры во время модернизации танков.

Кроме того, в Defense Express рассказывали, что США разрабатывают для ВСУ ракето-бомбу с дальностью 453 километра. Сейчас об этой бомбе мало что известно, но ее должны сделать уже в следующем году.

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