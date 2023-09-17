Уже целый ряд стран присоединились к воздушной коалиции, но не все они готовы публично раскрывать детали.

Процесс обучения украинских пилотов на американских многоцелевых самолетах F-16 набрал серьезные обороты. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Очень много задают вопросов относительно того где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем мы сейчас так подробно отвечать на эти вопросы", - сказал Игнат.

Спикер пояснил, что не каждая страна хочет особо детализировать тот процесс, который происходит на ее территории.

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"Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он не был на месте, а набрал обороты. И летчики обучаются и проходят подготовку. Я думаю, что об этом будут дальнейшие заявления от лидеров стран", - сказал Игнат

Он отметил, что география стран, которые приобщаются к авиационной коалиции довольно большая. Эта коалиция увеличивается.

Также, уже решен вопрос, что Соединенные Штаты будут обучать украинских пилотов. "Будут заниматься различной подготовкой, начиная с языковой и заканчивая уже непосредственным обучением пилотов на самолетах", - отметил спикер.

Ситация за обучение украинцев на F-16

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2023 года в Нидерландах пообещали передать Украине все свои истребители F-16, поскольку страна переходит на новые модели F-35. Всего у Нидерландов 42 таких самолета. Небольшая часть из них пойдет на обучение, а остальные – в ВСУ.

Кроме того, Дания предоставит Украине 19 самолетов F-16, а первые шесть истребителей наша страна может получить уже ближе к концу года. Норвегия также подтвердила предоставление Украине западных истребителей F-16.

В коалицию по обучению украинских пилотов вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания и Франция.

На Западе считают, что уже в начале февраля небольшая группа боевых пилотов будет готова к полетам на истребителях F-16.

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