Страна также выделила дополнительные финансы на укрепление ПВО и боеприпасов собственных вооруженных сил.

Правительство Нидерландов выделило дополнительно более 4 млрд евро на помощь Украине в период 2024-2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов со ссылкой на обновленный Бюджетный меморандум 2024 года.

"Дополнительно 4,4 млрд евро будет выделено на военную и гуманитарную поддержку Украины на период 2024-2026 годов", - отмечается в сообщении.

Также меморандум предусматривает выделение дополнительных средств в том числе и для укрепления обороны самих Нидерландов. Так, Министерство обороны в 2028 году получит дополнительные 500 млн евро на укрепление ПВО и боеприпасов собственных вооруженных сил.

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Помощь Украине от Нидерландов

12 апреля Нидерланды заявили о дополнительной помощи Украине. По словам премьера Марка Рютте, его государство предоставит Украине дополнительный миллиард евро военной поддержки в этом году. И еще 400 миллионов евро - для поддержки украинской экономики. На следующий год Нидерланды выделят еще три миллиарда евро, отметил глава нидерландского правительства.

Ранее, 1 марта между Украиной и Нидерландами было подписано соглашение по безопасности, рассчитанное на 10 лет. Согласно документу, Украина уже в этом году получит военную помощь на сумму в 2 млрд евро, а также дальнейшую поддержку. В соглашении говорится о работе над усилением санкций против России и принуждении ее к возмещению убытков.

По словам Рютте, соглашение между Киевом и Амстердамом предусматривает помощь Украине с системами ПВО и самолетами F-16.

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