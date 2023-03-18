Юрий Игнат отметил, что наши летчики вместе с американскими пилотами летали на истребителях еще в 2011 году.

Истребители F-16 были в Украине в 2011 году во время учений "Безопасное небо". Летчики из США не имели никаких нареканий на условия базирования самолетов.

По словам спикера Воздушных Сил ВСУ, полковника Юрия Игната, перед Евро-2012 на аэродроме в Миргороде находились F-16, в том числе и двухместные учебно-боевые самолеты, так называемые "спарки".

"Наши летчики могли полетать на них с американцами. Это называется ознакомительный полет. Американские пилоты в воздухе передавали управление нашим летчикам. Такую же процедуру делали и для гостей на наших "спарках", – рассказал военный в интервью 24 каналу.

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При этом он напомнил, что летчики из США были в Украине в 2018 году, когда прилетали на истребителях F-15C Eagle в Староконстантинов для участия в учениях "Чистое небо".

"Выполняли воздушные бои между МиГами и СУшками против F-15, смотрели, как все работает, как можно противостоять советским самолетам, понимая, что у россиян уже сейчас современные Су-35, Су-30", - объяснил Игнат.

Истребители F-16 для Украины - что известно

Официальный Киев неоднократно поднимала вопрос поставок истребителей F-16, чтобы закрыть небо над Украиной. При этом на Западе заявили, что передача самолетов нецелесообразна, потому что ВСУ якобы нуждаются сейчас в тяжелой технике и боеприпасах.

В свою очередь Польша и Словакия заявили, что поставят Украине МиГ-29. В то же время в Воздушных силах ВСУ отметили, что они "неэфективны в борьбе против террора РФ".

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