Истребители не просто прибыли в Украину, а уже выполняют боевые задачи.

Ряд западных СМИ сообщили, что истребители F-16 не просто прибыли в Украину, а уже выполняют боевые задачи, но есть крайне важный нюанс, о котором необходимо помнить. Об этом пишет Defense Express.

Отмечается, что на фоне многочисленных инсайдов от западных СМИ о передаче и даже первом боевом применении F-16 в Украине, начали появляться фото этих долгожданных истребителей якобы в украинском небе.

"Для РФ любая информация об этих машинах, даже регион, где они были замечены, является ценной информацией. А главная цель врага - уничтожить эти самолеты не считаясь с затратами и потерями. Потому что Кремль хочет максимально демонстративно перекрестить более 1,5-летние усилия партнеров и Украины", - говорится в материале. Видео дня

Издание предлагает посмотреть первые официальные и публичные фото F-16 в Украине, которые были сделаны во время учений "Безопасное небо 2011", когда истребители нацгвардии США базировались на авиабазе в Миргороде.

"Тогда Украину посетили 187-й и 144-й истребительные крылья из Алабамы и Калифорнии, а кроме американцев, в учениях участвовали и поляки на шести F-16. С украинской стороны к учениям были привлечены Су-27, МиГ-29, вертолеты, а также радиотехнические подразделения. Учения были призваны укрепить сотрудничество и подготовиться к защите неба перед Евро-2012, особенно на фоне возможного повторения сценария 11 сентября 2001 года", - пишет СМИ.

Авторы напоминают, что во время этих учений было проведено более 60 перехватов условных нарушителей воздушного пространства. При этом F-16 играли роль "агрессоров" поэтому, объективно, для американских сил, скорее всего, существовала параллельная цель этих маневров в получении реального опыта боев с советскими машинами.

"В то же время совместные маневры в 2011 году являются не одним случаем, когда F-16 были в небе Украины. В 2021 году на 30-ю годовщину Независимости во время репетиции и на 24 августа к нам снова пришли польские F-16, которые долетали до Киева и обратно в Польшу без посадки на территории Украины", - пишет издание.

Предоставление истребителей F-16 Украине - последние новости

Накануне СМИ опубликовали фото истребителя F-16, снятое, вероятно, уже в Украине. По данным "Думской", самолеты будут базироваться на одном из польских аэродромов, проводя тренировки над нашей страной.

Также УНИАН сообщал, что по данным Bloomberg в среду, 31 июля, Украина получила первую партию истребителей F-16. Точное количество переданных машин не называется, но известно, что их немного.

Когда начнутся боевые операции с использованием этих самолетов - пока тоже не понятно.

Вас также могут заинтересовать новости: