Сообщается, что автомат АК-47 установили на платформу с четырьмя винтами и подняли в воздух.

ВСУ впервые применили против ВС РФ летающий автомат Калашникова, сообщает BILD со ссылкой на эксперта по анализу открытых данных Юлиан Репке.

"Такое оружие поставила на вооружение ВСУ группа украинских инженеров Wild Hornets. Автомат АК-47 установили на платформу с четырьмя винтами и подняли в воздух, как летающий беспилотник. В середине августа такой комплекс впервые атаковал позиции российских войск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что летающий автомат может управляться из защищённой позиции в нескольких километрах от оператора.

По словам Репке, самое сложное в такой разработке - стабилизировать АК-47 при стрельбе, чтобы дрон не отклонялся из-за отдачи и не было большого разброса.

"Пока неясно, насколько эффективно такое оружие, поставят ли его на серийное производство и в каком объеме", - добавили в BILD.

Напомним, как заявил руководитель ГУР МО Кирилл Буданов, беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие украинские специалисты, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 километров:

"Военные аэродромы, которые являются источником постоянной угрозы для мирных украинских городов, содрогаются от воздушных атак. Вся инфраструктура России, работающая на войну, несет и будет нести потери".

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