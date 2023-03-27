В Минобороны США обеспокоены успехами своего внешнеполитического "соперника" Китая в сфере разработки оружия.

Пентагон обеспокоен зависимостью от нескольких крупных компаний-разработчиков технологий для американской армии, возникшей в рамках консолидация оборонной промышленности США.

Там считают, что партнерство по поводу создания продуктов для военной отрасли нужно расширить и на фоне этого планируют привлечь стартапы из Кремниевой долины для финансирования и внедрения новых инноваций, пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что определенное беспокойство в Минобороны США вызывает прогресс военной технологической отрасли со стороны Китая по нескольким ключевым отраслям, начиная с разработки компактных БПЛА и заканчивая созданием новых гиперзвуковых ракет.

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В частности, высокопоставленные чиновники в Пентагоне считают, что Пекин смог достичь определенного успеха благодаря использованию средств внешних государственно-частных фондов.

На фоне этого Белый дом предлагает новый план финансирования недавно созданного подразделения Пентагона "Офис стратегического капитала" (среди его главных задач - привлечение инвестиций в разработки компаний, создающих оружие для военной отрасли США).

РФ пригрозила создать уникальное оружие для уничтожения США

Напомним, что накануне секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев предупредил США, что Москва разработала "уникальное оружие", которое может уничтожить любую потенциальную угрозу существования РФ.

Также 25 марта лидер РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко шокировали Запад своим новым планом по поводу размещения потенциальных носителей ядерного оружия ОТРК "Искандер" на белорусской территории. В ISW говорят, что это очередной "козырь" Путина для запугивания партнеров Украины, в частности, США.

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