Роботизированная платформа должна получить ряд различных модификаций, которые зависят от потребностей родов войск.

Российские захватчики тестируют роботизированную беспилотную машину "Зубило", на которую ставят зенитку ЗУ-23-2. Об этом сообщает Defense Express.

"Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на главу госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова сообщают, что после завершения апробации в войсках их новой роботизированной машины "Зубило" компании "Ремдизель" стартует серийный выпуск этой разработки - правда, когда именно российское оккупационное войско должно завершить тесты этой машины не сообщаются", - пишет издание.

Говорится, что "Зубило" прежде всего позиционируется как дистанционно управляемое роботизированное колесное средство для транспортировки боеприпасов, раненых, квадрокоптеров и тому подобное. Он был впервые представлен на выставке "Армия" в прошлом году, но тогда на изделии вообще не было камер, также "Зубило" было вооружено зенитной установкой ЗУ-23-2 без прицелов.

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Как обращают внимание аналитики, в то же время ранее сообщалось, что роботизированная платформа "Зубило" должна получить ряд различных модификаций. Последние зависят от потребностей родов войск, которые будут эксплуатировать машину.

"Каждый род войск видит эту машину по-разному - кто-то больше как эвакуационную, кто-то планирует устанавливать оружие. Все зависит от задачи. А в целом в плане конструкции она остается в том же учете", - заявлял тогда глава компании-разработчика "Зубила".

Отмечается, как говорится в статье, что машина создана на базе шасси "КамАЗа", "в лоб" выдерживает выстрелы из 30-мм автоматической пушки и может быть вооружена различными боевыми модулями.

Общая масса установки составляет 16 тонн, перевозить она способна 2,7 тонны грузов. При этом в базовой версии дальность действия должна составлять десять километров, заявленная скорость - 100 км/ч.

Как обращает внимание Defense Express, в начале июля 2024 года в "Ремдизель" отмечали, что машина начала испытания непосредственно в вооруженных силах РФ в различных родах войск, прежде всего речь шла о заинтересованности инженерных войск.

Также на форуме "Армия" заявляли, что покажут доработанную машину, которая должна стать легче и получить лучшую проходимость.

РФ заявила о создании ракеты "Искандер-1000"

Напомним, Россия работает над баллистической ракетой под условным названием "Искандер-1000". Пропагандисты утверждают, что она имеет дальность в 1000 километров и доработанную боевую часть. В то же время заявленный коэффициент вероятного отклонения от цели равен "от 5 метров". Отмечается, что "Искандер-1000" якобы имеет конструктивное сходство с баллистической ракетой 9М723 к ОТРК "Искандер".

По мнению бывшего руководителя Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, речь идет не о каких-то чрезвычайных улучшениях. Модернизированная ракета "Искандер-1000" будет иметь большую зону действия, но не настолько, как говорят россияне. Ее радиус действия составит до 800 километров.

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