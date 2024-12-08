Спутник зафиксировал немало Су-34 на авиабазе "Энгельс" вне зоны досягаемости баллистических ракет.

Россияне разместили на территории аэродрома "Энгельс-2" (Саратовская область) фронтовые бомбардировщики Су-34 и Су-27/30. Об этом в соцсети X сообщил OSINT-специалист MT_Anderson и опубликовал соответствующие спутниковые снимки.

"Впервые с начала полномасштабного вторжения я увидел значительное присутствие истребителей на базе "Энгельс-2", - подписал эксперт снимки.

По его словам, это, вероятно, девять самолетов Су-34 и два Су-27/30. Кроме того, на кадрах можно заметить бомбардировщики Ту-95 и Ту-160, а также ложные цели - макеты.

Видео дня

В свою очередь аналитики Defense Express отметили, что в сентябре этого года на авиабазе "Энгельс" можно было увидеть меньшее количество самолетов, и это были в основном бомбардировщики Ту-22, Ту-95 и Ту-160, а также Ан-12, а в марте - Ту-95 и Ту-160, всего около восьми самолетов:

"Аэродром "Энгельс" расположен на расстоянии ориентировочно в 600 км от Украины, поэтому, похоже, РФ решила частично именно сюда спрятать свои фронтовые бомбардировщики после того, как США ранее в этом году дали "зеленый свет" бить дальнобойным вооружением непосредственно по РФ, в том числе и ракетами ATACMS".

Атака по аэродрому "Энгельс"

Как сообщал УНИАН, в сентябре прогремели взрывы возле аэродрома "Энгельс" (Россия). На тот момент там находилось четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС и два Ту-160.

Аэродром "Энгельс" ранее уже становился целью ударов украинских БПЛА. В частности, в марте 2024 года дроны ГУР массированно атаковали российский Энгельс, где расположен военный аэродром. Тогда отмечалось, что запланированные цели были поражены.

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