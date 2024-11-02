Отмечается, что произойти это могло как на оккупированной территории Украины, так и на российской.

Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил вероятность того, что украинский F-16 сбил российский истребитель-бомбардировщик Су-34, передает 24 канал.

"Сложно, но возможно", - отметил он.

Отмечается, что об очередной потере оккупантов сообщил российский Telegram-канал, который тесно связан с авиационной сферой в РФ. Есть предположения, что самолет мог сбить именно F-16, и что произойти это могло как на оккупированной территории Украины, так и на российской - до Сахалина с Херсонщины.

Видео дня

"Почему заговорил о Херсонщине? Потому что россияне на Су-34 подходят на 30 - 40 километров к линии боестолкновения, сбрасывают КАБы, которые потом залетают на десятки километров на подконтрольную Украине территорию", - заявил эксперт.

Украинские же F-16 могут отрабатывать по вражеским целям даже за 50 километров до линии фронта, добавил Свитан.

Потери России в Украине - данные ВСУ

Напомним, как сообщалось, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабной войны предварительно составляют 697 680 человек личного состава. За прошлые сутки Силы обороны Укарины обезвредили на фронте 1270 оккупантов.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев не менее: танков - 9170, боевых бронированных машин - 18487, артиллерийских систем - 20076, РСЗВ - 1244, средства ПВО - 994, самолетов - 369, вертолетов - 329.

Вас также могут заинтересовать новости: