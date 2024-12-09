Особенностью системы является модульность и совместимость Homar-K с различными боеприпасами.

В Польше впервые запустили управляемую ракету CGR-080 из реактивной системы залпового огня Homar-K. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что дальность запущенной ракеты составляет до 80 км. Этот показатель выше, чем у аналогичной системы HIMARS.

Система Homar-K – это польская адаптацией южнокорейской РСЗО K239 Chunmoo, установленная на прочном шасси Jelcz 8x8. Модульная конфигурация системы позволяет вести огонь широким спектром управляемых и неуправляемых боеприпасов, что делает ее мощным средством для удовлетворения современных потребностей на поле боя.

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Авторы также сравнили польскую систему с американской системой HIMARS. Американская разработка обычно использует ракету M31 GMLRS, которая имеет дальность стрельбы до 70 километров и обеспечивает высокую точность благодаря GPS-наведению. Homar-K, в свою очередь, оснащена управляемой ракетой CGR-080, имеющей дальность до 80 километров. Кроме того, CGR-080 имеет круговую вероятную ошибку (CEP) на уровне 15 км, что делает ее очень эффективной как для тактических, так и для стратегических миссий.

Отмечается, что HIMARS имеет преимущество благодаря проверенной в боях надежности и глобальному развертыванию. Но модульность и совместимость Homar-K с различными боеприпасами, в том числе с CGR-080, позиционирует польскую систему как более универсальное и адаптированное к местным потребностям решение.

Что касается запущенной ракеты CGR-080, это управляемая ракета, которая использует передовые технологии GPS/INS для нанесения точных ударов. Она имеет осколочно-фугасную боеголовку, способную эффективно нейтрализовать личный состав, легкую бронетехнику и объекты инфраструктуры противника. В отличие от традиционных неуправляемых артиллерийских ракет, CGR-080 обеспечивает возможность точного поражения, что позволяет более эффективно использовать огневую мощь, минимизируя при этом сопутствующие убытки.

В дополнение к CGR-080, система Homar-K может развертывать управляемую ракету CTM-MR, которая имеет дальность действия 50-160 километров и оснащена осколочно-фугасной боеголовкой для поражения укрепленных позиций и объектов инфраструктуры, имеющих высокую ценность.

Система также способна стрелять управляемой ракетой СТМ-290, которая имеет дальность стрельбы 80-290 километров и оснащена осколочно-фугасной боеголовкой для нейтрализации стратегических целей, таких как командные центры и склады материально-технического обеспечения. Кроме того, система поддерживает противокорабельную управляемую ракету с GPS/INS/IIR (Imaging Infrared) наведением и противокорабельной боеголовкой, предназначенную для поражения морских целей на дальности 50-160 километров.

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Немецкий оборонный гигант Rheinmetall объединяет усилия с американской Auterion для разработки боевых БПЛА. В рамках партнерства Rheinmetall интегрирует свои дроны с программным обеспечением, разработанным Auterion, с целью создания общевойсковой системы.

Тем временем южнокорейский самолет KF-21 провел 1000 полетов без единого инцидента, что подтверждает надежность истребителя и его важность для вооруженных сил и оборонной промышленности Южной Кореи. Впереди истребитель ждут новые этапы испытаний, которые позволят повысить его эффективность.

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