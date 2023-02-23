Премьера фильма "Рік" состоится уже завтра, 24 февраля.

Ведущий Дмитрий Комаров показал новый отрывок из своего фильма "Рік", в котором он расскажет о героической борьбе украинцев против русских оккупантов, которые ворвались на нашу землю. Оказалось, что ему удалось пообщаться с военными, которые защищают нас от ракет рашистов.

"На видео - Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант, Герой Украины Николай Николаевич Олещук. Человек, который охраняет наше небо и спасает от вражеских ракет. Генерал покажет установку IRIS-T, эффективно сбивающую вражеские воздушные цели", - рассказал Комаров.

Он подчеркнул, что в фильме не будет показано ничего, что враг мог бы использовать в своих целях. Все кадры, включая видео, где показана установка IRIS-T, публикуются с разрешения военного командования.

Видео дня

"Премьера проекта "Рік" – 24 февраля в 20.15 на "1+1 Украина". Кадры, которые вы должны увидеть, чтобы узнать год войны то, чего еще не знали", - напомнил Комаров.

Напомним, ранее Комаров показал засекреченный "Центр принятия решений".

Что такое IRIS-T

IRIS-T - это зенитный ракетный комплекс со средним радиусом действия. Он был разработан немецкой компанией Diehl Defence в 2014 году и предназначен для уничтожения крылатых и баллистических ракет, а также самолетов, вертолетов и дронов. Еще в октябре Резников подтвердил, что Украина получила немецкие системы ПВО IRIS-T.

Вас также могут заинтересовать новости: