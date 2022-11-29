Половину беспилотников поставят уже до конца года.

Украина получит 14 беспилотных наземных аппаратов THeMIS. Соответствующий контракт подписали компания-разработчик робототехники и автономных систем Milrem Robotics и немецкая оборонный холдинг Krauss-Maffei Wegmann.

Отмечается, что половину беспилотников поставят уже до конца текущего года. Они предназначены для эвакуации раненых.

"Остальные семь, которые будут доставлены во втором квартале 2023 года, будут настроены на прохождение маршрута с полезной нагрузкой от французского производителя оборонной техники CNIM Systèmes Industriels", - говорится в сообщении пресс-службы эстонской компании.

Видео дня

При этом указано, что закупку финансирует немецкое министерство обороны.

"Эвакуация раненых и расчистка маршрута - это два трудоемких вида деятельности, которые требуют привлечения нескольких людей, которые остаются под постоянной угрозой вражеского огня. Автоматизация этих задач с помощью беспилотных транспортных средств уменьшает эту опасность и позволяет большему количеству военных оставаться в безопасной зоне или выполнять более важные задачи", - заявил директор по оборонным исследованиям и разработкам Milrem Robotics Юри Паюсте.

Беспилотник THeMIS – что известно

Беспилотные БТРы от Milrem Robotics - это многоцелевое гусеничное транспортное средство. Они оснащены камерами, которые позволяют проверять опасные зоны. Управляются же беспилотники с помощью пульта дистанционного управления. THeMIS могут развивать скорость до 25 км/час.

Стоит отметить, что еще 9 сентября стало известно о прибытии первых наземных беспилотников в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: