Половину беспилотников поставят уже до конца года, вторую половину - в 2023 году.

В ближайшее время Вооруженные силы Украины получат в рамках военной помощи от Германии наземные беспилотники THeMIS. Они предназначены для эвакуации раненых.

Как сообщил в Telegram спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров, этот вид гусеничной техники фактически будет расчищать путь к победе Украины.

Отмечается, что эти наземные БпА могут использоваться для эвакуации раненых, подвоза боеприпасов или расчистки маршрутов движения. Аппарат оснащен гибридным дизельно-электрическим двигателем. Благодаря мощному агрегату беспилотники THeMIS могут перевозить до 750 килограммов.

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Стоит отметить, что THeMIS оснащен камерами, которые позволяют проверять опасные зоны, чтобы не подвергать риску военнослужащих.

Управляется наземный беспилотник с помощью пульта дистанционного управления. Более того, аппарат можно запрограммировать самостоятельно перемещение между точками. THeMIS могут развивать скорость до 25 км/ч.

Как писал УНИАН, в сентябре в Украину прибыли первые беспилотные гусеничные бронетранспортеры THeMIS, которые произвела эстонская оборонная компания Milrem Robotics.

Испытания беспилотных БТРов проводили возле Киева, в них принимали участие военнослужащие украинского медбатальона.

Цена этого беспилотного БТРа составляет от 300 тыс. евро. Его уже взяли на вооружение 11 государств, в частности, Германия, Британия и США.

Закупку БпА для Украины финансирует немецкое министерство обороны.

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