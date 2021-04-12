Реализация Стратегии является важным шагом, который станет продолжением единой государственной политики, направленной на усиление обороноспособности государства.

Кабинет министров в ближайшее время утвердит стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Совместно с Минстратегпромом, Минэкономики, Укроборонпромом, аппаратом СНБО, комитетом ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны обсудили проект Стратегии развития ОПК. Документ согласован всеми ведомствами и поддержан международными партнерами. В ближайшее время утвердим его на заседании правительства", - написал он.

По словам премьера, реализация Стратегии является важным шагом, который станет продолжением единой государственной политики, направленной на усиление обороноспособности государства.

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Реформирование ОПК: что известно

29 января Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности, предусматривающий корпоратизацию государственного концерна «Укроборонпром».

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Автор: Дмитрий Шварц