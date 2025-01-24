Наблюдательный совет продлил контракт с директором АОЗ Мариной Безруковой на один год

Наблюдательный совет "Агентства оборонных закупок" (АОЗ) Министерства обороны Украины принял решение о продлении контракта с действующим директором Агентства Мариной Безруковой. Дополнительное соглашение сроком на один год подписал председатель Наблюдательного совета Юрий Джигир.

Об этом стало известно из официального заявления АОЗ.

"В условиях войны критически важно обеспечить стабильность в работе Агентства оборонных закупок, ведь от этого зависит не только своевременные поставки для Вооруженных Сил Украины, но и системные изменения в сфере оборонных закупок. Поэтому руководствуясь исключительными полномочиями Наблюдательного совета по утверждению условий контракта руководителя, предусмотренных как Законом, так и нынешней редакцией устава АОЗ, было заключено дополнительное соглашение на продление срока действия контракта действующего директора на 1 год", - отметил Юрий Джигир.

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Продление контракта произошло в соответствии с Законом Украины "Об управлении объектами государственной собственности", который предоставляет Наблюдательному совету исключительное право изменять условия контракта с руководителем, в частности срок его действия. Также действующая редакция устава АОЗ позволяет принимать такие решения без дополнительного согласования с Министерством обороны.

Марина Безрукова подчеркнула, что это решение является важным не только для нее лично, но и для учреждения в целом.

"Это решение Наблюдательного совета касается, прежде всего, укрепления институциональной субъектности Агентства оборонных закупок. Уверена, что это важный шаг для того, чтобы система оборонных закупок Украины функционировала слаженно, эффективно, подотчетно и в соответствии с лучшими практиками НАТО. Наш приоритет - своевременное и качественное обеспечение украинских военных", - отметила директор АОЗ.

Напомним, что ранее Наблюдательный совет инициировал проведение комплексного аудита деятельности Агентства оборонных закупок. К его реализации будет привлечен международный совет аудиторов НАТО, что подчеркивает стремление АОЗ к прозрачности и внедрению стандартов Альянса в Украине.