Это зенитные комплексы малого, среднего и большого радиуса действия комплексы, которые можно отремонтировать, провести базовое обслуживание и отправить в Украину.

На складах в США и странах Европы есть выведенные из эксплуатации средства противовоздушной обороны, которые могут помочь Украине и в частности Харькову в защите от вражеских воздушных ударов. Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире Киев24.

"Если говорить о средствах противовоздушной обороны, так они есть в странах Европы. Они есть не только в формате боевого дежурства. Есть много средств ПВО, которые понадобились бы Украине, но которые были сняты с вооружения и находятся на складах, в центрах хранения в европейских странах и которые можно отремонтировать, провести базовое обслуживание и отправить в Украину", - отметил Коваленко.

По его словам, к таким относятся и малого, и среднего, и большого радиуса действия комплексы.

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"Если мы, например, говорим о малом радусе действия, это ЗРК Роланд ("Roland"), или Чапарэл (MIM-72 Chaparral). Они сняты с вооружения Германии, европейских стран, США. Но есть на складах. Восстановление, отправка в Украину и можно закрывать потребность в комплексах, как минимум малого радиуса действия. Для Харькова, кстати, это очень актуальная тема и она не менее актуальна чем ЗРК Patriot. Даже сказал бы, что малый и средний радиус действия - это первое, чем надо обеспечивать Харьков, а не Петриотом в первую очередь", - отметил обозреватель.

Проблема защиты Харькова

Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины ранее также комментировали вопрос защиты Харькова от постоянных российских ударов ракетами и дронами. Как отметил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, против ракет С-300, которыми россияне чаще бьют по Харькову, очень сложно бороться из-за очень близкого расстояния от границы непосредственно с Российской Федерацией и сложности цели - ее достаточно сложно сбить. Поэтому, по его словам, пока единственный эффективный метод - это непосредственное уничтожение самих пусковых установок. Это задача более стратегического характера, которой занимаются военные, добавил представитель ПС.

Что касается баллистических ракет, аэробаллистических ракет типа "Кинжал", которые также враг запускает по Харькову, Евлаш сказал, что здесь эффективными будут ситемы Patriot. Однако отметил, что именно возле Харькова использование таких средств требует прикрытия от поражения вражескими комплексами.

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