Цель была перехвачена ракетой Standard Missile-3 Block IIA.

В США успешно провели тестовый перехват баллистической ракеты средней дальности возле Гуама. Об этом сообщает Агентство противоракетной обороны США (MDA).

"Агентство противоракетной обороны в сотрудничестве с партнерами из Министерства обороны США успешно провело перехват баллистической ракеты в реальном времени, что стало первым мероприятием по противоракетной обороне, осуществленным с Гуама. Во время летного эксперимента система Aegis Guam, интегрированная с новым радаром AN/TPY-6 и системой вертикального пуска, выпустила ракету Standard Missile-3 Block IIA, которая перехватила баллистическую ракету средней дальности воздушного базирования у побережья базы ВВС США Андерсен, Гуам", – говорится в заявлении.

Радар AN/TPY-6 отследил цель вскоре после запуска и перехватил ее, осуществив первое сквозное отслеживание во время летных испытаний баллистической ракеты в реальном времени. Это событие получило название "Миссия летного эксперимента-02".

Видео дня

"Это огромная коллективная работа, которая дает представление о том, как организации Министерства обороны объединились для защиты нашей родины Гуама сейчас и в будущем. Вместе мы будем использовать этот опыт для развития и проверки совместной архитектуры слежения и интегрированных сил и средств противовоздушной и противоракетной обороны Гуама", – заявил директор MDA генерал-лейтенант Хит Коллинз.

В то же время командующий Объединенной оперативно-тактической группой в Микронезии контр-адмирал Грег Хаффман акцентировал, что это испытание стало "важной вехой" в обороне Гуама и региона.

"Оно подтвердило нашу способность обнаруживать, отслеживать и поражать ракеты-мишени в полете, повышая нашу готовность к защите от новых угроз со стороны противника", – добавил он.

Отмечается, что остров Гуам является "стратегическим местом для поддержания и сохранения военного присутствия Соединенных Штатов, сдерживания противников, реагирования на кризисы и поддержки свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона.

Испытания оружия

Эстонская оборонно-промышленная компания Frankenburg Technologies в следующем году начнет испытания зенитных ракет собственной разработки в Украине. Отмечается, что компания планирует начать производство сначала с объемом в несколько десятков ракет в неделю, но в третьем квартале уже будет выпускать сотни зенитных ракет еженедельно.

Тем временем в Польше впервые запустили управляемую ракету CGR-080 из реактивной системы залпового огня Homar-K. Дальность запущенной ракеты составляет до 80 км. Этот показатель выше, чем у аналогичной системы HIMARS.

Вас также могут заинтересовать новости: