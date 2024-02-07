По его словам, эти ракеты помогут ВСУ уничтожить остатки танков оккупантов, а еще у врага осталось немало БТР и артиллерии.

Военный обозреватель Игорь Козий рассказал, что ракеты CRV7 могут удачно поражать тяжелую технику россиян, а украинские умельцы могут их еще и модернизировать.

По его словам, для этого нужна активная помощь государства. В том, что россияне смогли добавить радиус действия к своим фугасным авиабомбам ФАБ нет ничего удивительного, ведь это все реализуется на уровне основ авиамоделирования. Такие бомбы можно уничтожать как дроны и здесь все зависит от ПВО, сказал он интервью Фокусу.

Аналитик убежден, что Украина, получит не менее важные канадские ракеты CRV7 для уничтожения танков в количестве более 80 тысяч штук, которые планировалось утилизировать, а теперь можно модернизировать для большей эффективности.

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"С другой стороны для подобных переделок и модернизаций нужны промышленные мощности, ведь такой боеприпас не модернизируешь на коленках. Однако сейчас даже обычный 3D-принтер может помочь условной военной бригаде модернизировать дроны", - рассказал Козий.

По его словам, эти ракеты помогут ВСУ уничтожить остатки танков оккупантов, а еще у врага осталось немало БТР и артиллерии.

"Поле деятельности в этом аспекте очень велико, но оно находится в поле индустриальной экономики. Здесь должен более активно работать Кабмин и Офис президента", - добавил эксперт.

Ракеты CRV7 для Украины от Канады - детали

Канада может передать Киеву ракеты класса "воздух-земля" CRV7, которые ранее планировалось утилизировать. На балансе Минобороны Канады находятся 83,3 тысячи ракет CRV7 1980-х годов производства, которые были сняты с вооружения в начале 2000-х годов.

С призывом передать Украине эти ракеты выступил лидер оппозиции Пьер Пуальевр, отметив, что лучше отдать их Киеву, чем тратить деньги на утилизацию.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов призвал Канаду передать списаны ракеты CRV7, которые планируют утилизировать.

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