Украинские инженеры оснастили спортивный самолет А-22 автономным управлением и начинили его взрывчаткой.

Украина применила новый беспилотник за 90 тысяч долларов для сокрушительных ударов по России. Это переделанный в БПЛА легкомоторный самолет общей авиации.

Как пишет Forbes, этот беспилотник атаковал промышленные объекты российской энергетической отрасли в Татарстане. Отмечается, что украинцы взяли сверхлегкий спортивный самолет местного производства, заменив его пилотируемое управление на роботизированное и начинили его взрывчаткой.

На видео атаки, вероятно, видно самолет Аэропракт А-22, который переделали в беспилотник. Это одновинтовой спортивный самолет с высоким крылом, в котором можно разместить двух членов экипажа.

Видео дня

"То, что украинцы могли превратить А-22 во взрывоопасный беспилотник, убедительно свидетельствует о том, что удар по заводу в Елабуге, который собирает разработанные Ираном беспилотники Shahed для собственных военных усилий России, не будет последним для этого нового типа беспилотников", - пишет издание.

Простой и надежный А-22 поддается переоборудованию беспилотников. И, что не менее важно, он сделан в Украине - его цена всего 90 000 долларов.

Беспилотник на базе А-22, способный преодолеть почти 1000 км сквозь российскую противовоздушную оборону, чтобы доставить с высокой точностью потенциально сотни кг взрывчатки. Его стоимость немного выше, чем один американский Javelin.

"Беспилотник А-22 на уровне производства является масштабируемым. Таким образом, мы ожидаем, что в будущем будут попытки нападений, - заявила украинская разведывательная группа после анализа атаки на Елабугу.

А-22 - что известно о модели

А-22 - это тот тип самолета, который может купить любой пилот-любитель среднего класса для веселых полетов над местными аэродромами.

"Если вы ищете прочный самолет, который прост в управлении, имеет отличные характеристики на коротких дистанциях, но способен двигаться со скоростью более 95 узлов, одновременно (законно) перевозя значительный груз - вы нашли хороший вариант", - пишет об А-22 компания Leignor Aircraft, занимающаяся продажей таких самолетов в США.

В компании также говорят, что на низких скоростях элементы управления самолета легкие и эффективные, а на более высоких - они укрепляются и делают полет более спокойным и комфортным.

"Правильно проверенные металлические конструкции долговечны и устойчивы к внешней среде", - добавили в компании.

Издание пишет, что не знает, как именно украинцы переделали А-22 в беспилотник-убийцу, но догадаться нетрудно. В 2019 году ВВС США сняли сиденья и элементы управления с легкого самолета Cessna 206 1968 года выпуска и установили на их месте набор компьютерных сервоприводов.

"Система берет на себя управление, нажимает на рычаги, контролирует дроссель, переключает соответствующие переключатели и считывает данные приборной панели так же, как это делает пилот. В то же время система использует датчики, такие как GPS и инерциальный измерительный блок, для определения ситуации и сбора информации. Компьютер анализирует эти детали, чтобы принять решение о том, как лучше всего контролировать полет", - пояснили в исследовательской лаборатории ВВС США.

"Представьте себе возможность быстро и доступно превратить самолет общей авиации, например Cessna или Piper, в беспилотный летательный аппарат, осуществив автономный полет, а затем вернув его к первоначальной пилотируемой конфигурации. Все это достигается без внесения постоянных модификаций самолета", - сказал авиаэксперт Алок Дас.

Медленная крылатая ракета

В случае с беспилотником А-22 украинцы явно не волнуются по поводу демонтажа автономного управления. По сути, дрон является медленной крылатой ракетой, пишет издание. Он не должен возвращаться на базу. И как крылатая ракета А-22 является настоящей выгодой для Киева.

"Это дешевле, чем украинская крылатая ракета "Нептун" местного производства, которая стоит около 500 тысяч долларов. И это намного дешевле, чем крылатые ракеты Storm Shadow стоимостью 3 миллиона долларов, которые Украина получила от Соединенного Королевства. Как бонус, A-22 с дальностью полета примерно в 600 миль опережает "Нептун" и Storm Shadow, оба из которых летят не дальше, чем 320 км" - пишет издание.

Главным недостатком крылатой ракеты-спортивного самолета является его низкая скорость: не более 200 км в час по сравнению с 965 км в час, которую может развивать Storm Shadow.

Теоретически это делает беспилотник на базе А-22 уязвимым для российской ПВО. На практике противовоздушная оборона разбросана по всей территории России. Украинские БПЛА имеют много уязвимых для россиян лазеек.

Удары по Татарстану: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта Силы обороны нанесли удары по двум объектам РФ в Татарстане. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, где после удара возник пожар.

Второй целью Сил обороны стал завод по производству "шахедов", который расположен в городе Елабуга. Сейчас это один из самых глубоких ударов Сил обороны на территории РФ за время полномасштабного вторжения.

Эксперт Иван Киричевский заявил, что после вчерашних успешных ударов по военному и нефтеперерабатывающему заводам в Татарстане очевидно, что Украина смогла создать средство поражения, мощнее дрон-камикадзе Shahed.

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