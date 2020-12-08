Речь идет о четырех модернизированных танках Т-64 и бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-2.

Государственное предприятие "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав Укроборонпрома, сообщило об успешном выполнении государственного оборонного заказа и передачу армейцам финальной партии бронетехники.

Читайте такжеИз Украины пытались вывезти составляющие зенитно-ракетного комплекса (фото)Речь идет о четырех модернизированных танках Т-64 и бронированной ремонтно-эвакуационной машине БРЭМ-2, сообщают в пресс-службе Укроборонпрома.

Директор предприятия Виктор Андрощук отметил, что капитальный ремонт с доработками БРЭМ-2 они делали впервые.

"Хотя предприятие относительно недавно (в 2019 году) освоило капитальный ремонт и модернизацию Т-64, за неполные два года мы передали более 50 этих восстановленных машин. Модернизированные танки получили современные ночные прицелы, новейшие цифровые радиостанции, спутниковые системы навигации, комплекты динамической защиты и еще немало приложений для более эффективного выполнения боевых задач", – рассказал он.

По его словам, освоив капитальный ремонт и модернизацию бронемашины, предприятие добавило к своему продуктовому портфелю финальную БРЭМ.

"Отныне наше предприятие имеет возможность восстанавливать и модернизировать все виды ремонтно-эвакуационных машин, которые есть на вооружении ВСУ. Более того, у нас готовы производственные площади и все оснащение для изготовления бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ "Лев" и БРЭМ "Зубр", - отметил Андрощук.

Справка. Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-2 создана на базе БМП. Эту бронемашину, в основном, используют механизированные подразделения Сухопутных войск Украины. Основное назначение БРЭМ-2 - эвакуация гусеничной и колесной техники массой до 20 тонн, ее ремонт, проведение грузоподъемных и сварочных работ в полевых условиях.

БРЭМ-2 - бронированная машина, водоплавающая, имеет высокую проходимость и маневренность.

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Автор: Людмила Жерновская