Ленд-лиз - это не список вооружений, это процедура, которая позволяет президенту США в упрощенном порядке выделять средства на помощь стране, подчеркнул Арестович.

В США раздались странные заявления политиков о помощи Украине. Но в действительности они были вырваны из контекста. Подробности о помощи рассказал Алексей Арестович на канале ФЕЙГИН LIVE.

Как отметил в разговоре с советником ОП правозащитник Марк Фейгин, в октябре в США пройдут выборы в Конгресс, а республиканцы занимают сдержанную позицию по части увеличения помощи Украине. Поэтому он задался вопросом, повлияет ли это на ленд-лиз.

"Не устану объяснять: ленд-лиз - это не список вооружений, это процедура, которая позволяет президенту США в упрощенном порядке выделять средства на помощь стране, в отношении которой принят закон о ленд-лизе", - отметил Арестович.

Он подчеркнул, что СМИ вырвали из контекста слова лидера американских республиканцев. На самом деле он сказал, что есть ряд вопросов к тому, как именно выделяются средства на помощь Украине.

"Они говорят: оружие - это оружие, экономическая помощь - это экономическая помощь, закупки и сопутствующее - это разные вещи. Он, скорре, об этом говорит, нежели о сокращении помощи", - добавил советник Офиса президента.

Ленд-лиз для Украины

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально изменит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

УНИАН уже рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

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