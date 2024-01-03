В ВСУ польскую "самоходку" называют "Бибика".

Польский САУ Krab (самоходная артиллерийская установка "Краб") активно уничтожает российских оккупантов на востоке Украины.

Вооружение работает против противников на Бахмутском направлении - поражает врага как на переднем крае, так и вдали от линии фронта, говорится в сюжете ТСН во время телемарафона. "Свое название польская установка с немецким двигателем и электронной системой наведения получила из-за клешни, на которую опускается пушка после выстрела", - отметили журналисты.

Пушкари из 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины на этой САУ работают почти два года, и называют это оружие по-разному. "Бибика называю. Если любишь ее - она любит тебя", - рассказал один из защитников Украины - механик Александр. Он добавил, что САУ "Краб" оснащена мерседесовским двигателем, который имеет тысячу лошадиных сил.

Стоит подчеркнуть, что это польское оружие калибром 155 миллиметров, оно может запускать шесть снарядов в минуту. В открытых источниках сообщается, что минимальная дальность этой "самоходки" 4,5 километра, а максимальная - 40 км.

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В конце мая 2022 года стало известно, что польская сторона передала украинской 18 "Крабов". Кроме того, Польша научила 100 украинских артиллеристов работать с этими САУ.

В начале апреля 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился, что это польское вооружение мощно работает на передовой и успешно выполняет задачи на поле боя. Позже сообщалось, что это западное оружие стало целью "номер один" для российских захватчиков, поскольку очень эффективно работает на фронте.

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