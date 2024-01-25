Эксперты отметили, что системы ПВО, которые имеет на вооружении Украина, способны определять цели более точно.

Россия резко модернизирует свои крылатые ракеты, чтобы уменьшить количество случаев, когда украинская ПВО их успешно сбивает.

Как сообщает Business Insider ссылаясь на ряд экспертов, этот шаг может не иметь большого эффекта. В конце декабря появилось видео, показывающее, как российская крылатая ракета Х-101 использует приманку во время атаки. Украинский военный рассказал, что видел такую ракету и в январе.

Как работают ракетные приманки?

Приманки работают, излучая тепло. Системы противовоздушной обороны используют эти тепловые волны для наведения. Идея состоит в том, что ПВО будет путаться и стрелять по приманкам вместо ракет.

Видео дня

Баллистические ракеты, которые обычно быстрее крылатых ракет и могут иметь более крупные боеголовки, использовали такие приманки в прошлом. Тимоти Райт, ракетный эксперт из Международного института стратегических исследований, сказал, что такая схема была впервые применена для крылатых ракет.

Фабиан Хоффман, эксперт по ракетным технологиям из Норвежского Университета Осло, сомневался, что новая технология россиян даст им большое преимущество. "Вероятно, это не так эффективно", - сказал он.

Россия выпустила огромное количество крылатых ракет по Украине во время своего вторжения. Они могут иметь разрушительные последствия: убивать мирных жителей, разрушать дома и здания и разрушать критическую инфраструктуру. Большинство из них удается сбить.

Украина заявила, что перехватила 36 из 43 российских крылатых ракет во время одной сентябрьской атаки. Институт изучения войны заявил, что Украина перехватила 149 из заявленных 166 российских крылатых ракет в период с 29 декабря по 4 января.

Райт отметил, что "украинцы довольно успешно сбивали Х-101". Для России, по его словам, "повышение эффективности системы ракетных ударов - главный интерес".

Помогут ли ракетам приманки?

Уровень эффективности ракетных ударов, по словам Хоффмана," был довольно низким", и ракеты с приманками, вероятно, являются попыткой повысить этот показатель. Оба эксперта скептически оценивают то, что Россия будет иметь серьезные результаты.

"Это может означать, что украинцам, возможно, придется потратить немного больше боеприпасов", - сказал Райт.

По словам экспертов, непонятно, как именно Россия добавила приманки к ракетам. Если тепловые приманки активируются в ответ на огонь по воздушной цели, это будет лучше, чем если бы они включались автоматически в определенное время.

Уильям Альберк, который руководит программой контроля над вооружениями в Международном институте стратегических исследований, и Хоффман сказали, что Россия, вероятно, воспользовалась более простым и худшим вариантом. Они сказали, что приманки не обманут более современные системы ПВО Украины. По словам Альберка, большинство систем могут различать форму ракеты и приманки и не могут быть обмануты только теплом. Хоффман отметил, что тепловые приманки разве что обманут Stinger.

"Это может быть эффективным противодействием очень, очень простым Стингерам. Против всего, что является несколько более современным - абсолютно нет", - сказал эксперт.

Уркаина имеет одни из самых продвинутых систем в мире, такие как американский Patriot, а также более базовое оборудование. Настоящее преимущество России заключается в том, что Украина достаточно уязвима r массированным атакам. В связи с этим возникает вопрос, зачем России вообще добавляют приманки к ракетам. Эксперты предполагают, что это "демонстрация, что они пытаются активно повысить уровень эффективности своих ракет".

Российские ракетные удары по Украине

Как писал УНИАН, в ночь на 23 января россияне выпустили по Украине более 40 средств воздушного нападения – ракет разных типов. В частности враг использовал баллистические ракеты от комплексов С-300 и С-400, крылатые ракеты Х-101/Х-555 и Х-22, а также баллистические ракеты Искандер-М. больше всего от нападения пострадал Харьков, где россияне попали в жилые многоэтажки в нескольких локациях города.

Уже следующей ночью, против 24 января, россияне снова обстреляли Харьков. По предварительным данным, российские захватчики ударили ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. На этот раз под удар попали офисное здание и здание одного из научных учреждений города.

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