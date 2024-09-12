Оборудование может быть использовано, как в речной акватории, так и в морской.

Недавно Швеция объявила очередной пакет помощи для Украины, среди которой - 6 боевых катеров Combat Boat 90 и оборудование к ним. Представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что это - очень важные боевые единицы, с которых РФ в свое время скопировала свой "Раптор".

"Если сравнивать с Военно-морским флотом РФ, то копируя этот катер, они (россияне - УНИАН) сделали свой "Раптор" (российский патрульный скоростной катер - УНИАН). Combat Boat 90 - это оригинал в отличие от той подделки, которую россияне непосредственно используют. Это бронированный катер, который предназначен для высадки десанта на побережье", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он добавил, что деталей пока нет, но, в любом случае подобные единицы всегда найдут место для своего применения. Потому что они позволяют защитить личный состав от стрелкового оружия, обломков и тому подобных факторов, которые влияют на выход десанта на побережье.

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По словам Плетенчука, учитывая то, что в составе ВМС ВСУ есть корпус морской пехоты, такие единицы всегда могут пригодиться. Подобное оборудование может быть использовано, как в речной акватории, так и в морской.

Обстановка в море

Кроме того, спикер рассказал, что ситуация в Азовском и Черном морях пока стабильная. В Черном море находится субмарина-ракетоноситель, которая, вероятно, выполняет патрулирование рядом с Новороссийском, где находится остальные - 7 боевых единиц (носителей "Калибров") РФ. Еще один ракетоноситель - в ремонте.

В то же время в небе - очень много российской военной авиации, плотно она находится в основном на западном и южном побережье вокруг временно оккупированного Крыма. На нее возложен широкий спектр задач. Начиная от патрулирования, разведки до нанесения боевого поражения.

"Присутствие в воздухе (авиации врага - УНИАН) постоянное, плотное. И не только боевой авиации, но и различных дронов. Что касается противодроновой борьбы, враг в основном использует вертолеты и устаревший парк винтовых самолетов... Есть много БПЛА, иногда экзотические единицы, среди которых - Mohajer-6 иранского производства", - рассказал Плетенчук.

В основном, авиация, входящая в состав ЧФ РФ, базируется в Крыму, где оккупанты продолжают использовать 5 аэродромов.

"Правда некоторые из них уже почти пустые...", - сказал спикер.

Он уточнил, что Крым находится под огневым воздействием Сил обороны, но враг вынужден использовать эти аэродромы, потому что, в первую очередь, это связано с техническими особенностями применения российской авиации. Спикер пояснил, что тактика других стран предусматривает гораздо более широкое применение дозаправки самолетов в воздухе.

"У россиян - нет, несмотря на то, что они так же имеют воздушные танкеры", - сказал военный.

В результате, чтобы выполнять задачи на определенной территории, противник вынужден базировать свои самолеты в Крыму.

Украина получит новые катера

Напомним, Швеция передаст Украине 17-й пакет помощи с новыми мерами военной поддержки, общая сумма составляет - 4,6 млрд шведских крон (443 млн долларов).

Как рассказал министр обороны страны Пал Йонсон, новый пакет помощи будет включать боеприпасы для боевых машин пехоты, которые Швеция уже передала Украине, а также закупки, которые будут способствовать передаче истребителей Gripen в будущем, хотя решение о такой передаче еще не приняли.

Йонсон также отметил, что партнеры хотят иметь возможность передать Украине истребители Gripen на возможно более позднем этапе.

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