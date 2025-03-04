Эти самолеты имели много проблем, из-за которых погибали десятки пилотов.

Несмотря на то, что США создали такие легендарные самолеты, как F-35 и P-51 Mustang, не каждая их разработка была успешной. Поэтому эксперт по новым угрозам и бывший офицер пехоты армии США Брент М. Иствуд назвал для 19fortyfive 5 худших военных самолетов армии США за все времена.

"Это позорный список, полный неудач и смертей. Часто это были "летающие гробы", и никто не хотел забирать их в дикое синее небо", - отметил эксперт.

Convair F-102 Delta Dagger

Офицер рассказал, что идеи создания Convair F-102 Delta Dagger были амбициозными. ВВС США хотели получить всепогодный многоцелевой истребитель с дельтаобразным крылом. Кроме того, этот самолет должен был быть сверхзвуковым.

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По словам эксперта, он поступил на вооружение в 1956 году, однако быстро показал, что это была ошибка, ведь сразу возникли проблемы. Сначала он не мог преодолеть звуковой барьер, ведь было слишком большое сопротивление.

"Тогда инженеры и дизайнеры решили усовершенствовать фюзеляж. Казалось, что это сработало, и в какой-то момент самолет действительно достиг скорости MACH 1,22. Однако с конвейера сошли группы F-102 с разными возможностями и характеристиками. Не было единого производственного цикла", - объяснил Иствуд.

Офицер отметил, что F-102 тоже был "летающим гробом", ведь 70 пилотов погибло во время использования Delta Dagger. Кроме того, количество потерь из-за аварий было очень большим, ведь 259 самолетов было уничтожено или повреждено.

"Американцы построили 1000 F-102, но так и не поняли, что это был один из худших истребителей в истории США", - считает эксперт.

Vought F7U Cutlass

Истребитель ВМС США Vought F7U Cutlass в 1950-х годах имел простой дизайн с двойным оперением и стреловидными крыльями, однако это все, что было хорошо в нем, подчеркнул Иствуд.

"Многочисленные проблемы поразили Cutlass, и он стал смертельной ловушкой. Было зарегистрировано 55 000 часов полета. Это была сила, но также было 78 аварий, и 25 процентов F7U было потеряно. Когда самолет летел правильно, он был недостаточно мощным, и пилоты прозвали его "бескишечным катласом"", - объяснил специалист.

В частности самолет имел проблемы с носовым шасси, а после жестких посадок у пилотов возникали трудности с позвоночником. Кроме того, постоянно вытекала гидравлическая жидкость, а двигатели загорались во время полетов во влажных условиях, поэтому об этом самолете никто хорошо не мог сказать.

Brewster F2A Buffalo

Brewster F2A Buffalo был одним из худших истребителей Второй мировой войны, отметил эксперт. По его словам, этот самолет имел не угрожающий вид и был миниатюрным со своим корявым фюзеляжем.

Кроме того, Brewster F2A Buffalo превосходили японские истребители, такие как Mitsubishi Zero, имевшие 20-миллиметровые пушки.

В частности этот самолет имел трудности во время известной битвы за коралловый остров Мидуэй, поэтому после этого F2A навсегда был отправлен в отставку.

Convair B-58 Hustler

Convair B-58 Hustler называли "быстрым и маневренным", однако он никогда не оправдывал таких слов.

Офицер рассказал, что у этого бомбардировщика были большие и мощные двигатели, дельтаобразные крылья и ранние испытания, которые показали, что он может превзойти некоторые из лучших бомбардировщиков в мире.

"Hustler был быстрым, способным поражать мощный MACH 2 на большой высоте, а также имел большую дальность полета - 3500 морских миль. Самой большой проблемой было то, что он не был удобным для пилотирования", - добавил эксперт.

Также этот самолет было очень трудно держать в воздухе, а пилотам на нем было взлетать еще сложнее.

"Двигатели ужасно глохли, и бомбардировщик мог уйти в опасный штопор. Из 116 выпущенных B-58 26 были потеряны из-за аварий", - подчеркнул Иствуд.

Рождественский шар / Cantilever Aero

Скорее всего, об этом самолете вы никогда не слышали и это не просто так. В частности воздушное судно имело множество недостатков и имело ужасный дизайн, ведь его спроектировал врач Уильям Уитни Кристмас.

"Он не имел никакого опыта работы с самолетами, аэрокосмической инженерией или дизайном. Он просто видел успех братьев Райт и хотел вписать свое имя в историю", - уточнил эксперт.

Свою авиастроительную компанию он создал в 1909 году и изменил ее название на Cantilever Aero в 1918 году перед вступлением США в Первую мировую войну. Именно тогда его прозвали "Рождественским шаром".

"Первый взлет стал трагедией. У самолета оторвалось крыло, и пилот погиб. Кристмас пытался скрыть катастрофу. Он тихонько отстроил его заново, и тогда французский пилот погиб, пытаясь управлять недоделанным самолетом. Эта штука так и не смогла успешно подняться в воздух. В конце концов, он продал патент армии США за 100 000 долларов, и Cantilever Aero так и не поднялся в небо", - подытожил автор материала.

Авиация США - последние новости

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