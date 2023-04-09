Этот БПЛА якобы может с высокой точностью поражать цели боеголовкой массой 50 килограммов.

Иранские силы тестируют новый дрон-камикадзе Me’raj-532 дальностью действия до 450 км, пишет агентство Tasnim News.

По словам военных КСИР, новый БПЛА уже прошел успешные испытания.

Me’raj-532 оснащен поршневым двигателем и может преодолевать расстояние в 450 километров в одном направлении.

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Беспилотник может взлетать с транспортного средства, имеет практический потолок 12 тысяч футов и может находиться в воздухе до трех часов. Этот БПЛА якобы может с высокой точностью поражать цели боеголовкой массой 50 килограммов.

Сообщается также, что дрон можно легко и быстро собрать и подготовить к полету, что делает его подходящим вариантом для быстрого реагирования.

Иранские дроны-камикадзе на войне против Украины - что известно

Российские оккупанты начали применять закупленные у Ирана дроны-камикадзе по объектам критической инфраструктуры в октябре 2022 года. РФ таким образом пыталась спровоцировать в стране "блекаут", однако благодаря эффективной ПВО цели врага достигнуты не были.

Между тем ирано-украинские отношения зашли в тупик. Глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя поставки БПЛА России, в феврале 2023 года сказал, что Иран "переступил черту" и "Украина готова разорвать дипотношения" с Тегераном сразу же после решения Зеленского.

Сам Иран сперва всячески отрицал, что оказывает военную поддержку России, но через пару месяцев страна не то, что это признала, но даже пошла на открытое дипломатическое и военное сотрудничество с Кремлем, например, в вопросе разработки ядерного оружия.

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