Новый военно-морской истребитель будет без внутреннего отсека вооружения.

Индия занялась разработкой нового военно-морского истребителя. Это будет двухдвигательный палубный истребитель (TEDBF).

Как сообщает Flightglobal, TEDBF будет разработан для замены МиГ-29К ВМС Индии и будет радикально отличаться от боевого самолета AMCA, создаваемого для ВВС страны.

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Оптимизированный для авианосных операций, TEDBF будет иметь обычную конфигурацию треугольного крыла.

Ожидается, что TEDBF будет иметь максимальную взлетную массу 26 тонн.

Военно-морской истребитель откажется от внутреннего отсека вооружения. Вместо этого он будет иметь поручни на законцовках крыла, шесть узлов подвески под крылом, две точки подвески фюзеляжа и один центральный пилон.

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Перевод: Екатерина Лиманская