Кроме того, Германия также обратится и к другим партнерам, в частности Франции и Италии, чтобы оценить, что они способны сделать.

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца настаивает на том, чтобы США поставили в Украину по крайней мере еще одну систему Patriot, чтобы помочь устранить пробел противовоздушной обороны на фоне усиления российских атак.

Об этом изданию Bloomberg сообщили люди, знакомые с этим вопросом. Кампания давления Берлина на Вашингтон является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому Союзу усилить помощь Украине в сфере противовоздушной обороны. В частности, на этой неделе Германия также обратится и к другим партнерам, в частности Франции и Италии, чтобы оценить, что они способны сделать.

"Подталкивание Германии является чем-то вроде смены ролей для Шольца, правительство которого после вторжения России часто осуждали за промедление с поставками оружия. Немецкий лидер продолжал противиться отправке ракет большой дальности Taurus в Киев, утверждая, что такие поставки рискуют сделать страну стороной войны. Но Шольц возглавил попытки отправить больше Patriot и других систем противовоздушной обороны в Украину, поскольку охваченная войной страна подвергается все большим атакам, которые разрушили части ее энергетической инфраструктуры и центры городов", - пишет издание.

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На прошлой неделе стало известно, что Германия пришлет третью батарею Patriot - и что шесть должны быть вскоре из других стран-членов ЕС. Для немецкой армии три таких системы составили бы четверть арсенала, что намного больше, чем у США. Кроме того, Берлин просит передать системы "земля-воздух" Samp/T, ракеты NASAMS и Hawk, системы Iris-T, а также финансирование для поддержки этих усилий.

Как добавляется, министр экономики Германии Роберт Хабек назвал "чрезвычайно большим количество беспилотников и ракет", нацеленных на Украину, отметив противовоздушную оборону как наиболее острую потребность для украинских сил.

"Если бы американцы могли прислать системы Patriot, это бы чрезвычайно помогло", - сказал Хабек.

Усиление украинской ПВО

Генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились направить в Украину больше систем противовоздушной обороны.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна готова присоединиться к немецкой инициативе по усилению защиты украинского неба и сейчас рассматривает возможность финансирования закупки систем ПВО.

СМИ писали, что Греция планирует передать Украине ЗРК Patriot. Правительственные источники уверяют, что США предоставили "гарантии" безопасности для страны от турецкой угрозы на все время, пока идет передача Patriot, не уточняя, что это за "гарантии".

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