Сейчас Украина ведет с партнерами переговоры о получении еще четырех батарей зенитного ракетного комплекса Patriot.
Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире информационного телемарафона. По его словам, "на радаре" у Украины уже есть четыре конкретные батареи, переговоры ведутся со странами, которым они принадлежат, и с Соединенными Штатами Америки.
Сейчас главной задачей является ускорение принятия правильных решений. "Эти решения будут, я в этом не сомневаюсь. И это положительный для Украины результат", - добавил министр.
ПВО для Украины: последние новости
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для обороны Украине нужно как минимум еще семь систем Patriot или подобных им. Он пригласил созыв срочного заседания Совета Украина-НАТО, главной темой которого стало усиление противовоздушной обороны Украины.
Известно, что Германия передаст Украине еще одну свою батарею Patriot, а немецкая компания Diehl Defence - IRIS-T.
В НАТО сказали, что проведенная ревизия показала, что страны-члены Альянса имеют на вооружении системы ПВО, которые можно было бы отдать Украине. Официальных заявлений о подготовке к отправке не было.